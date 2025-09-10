Kräftiger Umsatzsprung! Der größte Chip-Hersteller profitiert vom KI-Boom

Die Aktie stieg an der NYSE in den letzten zwölf Monaten über 50 Prozent auf zuletzt 250,92 US-Dollar (Stand vom 9. September 2025, 22 Uhr MESZ) an.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, hat im August einen deutlichen Umsatzanstieg gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete ein Plus von 33,8 Prozent auf 335,77 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 9,48 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Vorjahr legte der Umsatz in den ersten acht Monaten 2025 um 37,1 Prozent auf 2,43 Billionen Taiwan-Dollar (rund 68,62 Milliarden Euro) zu. Gegenüber dem Juli kletterte der Umsatz um 3,9 Prozent. Damit deutet vieles auf ein starkes drittes Quartal hin.

KI treibt die Nachfrage

Die treibende Kraft hinter dem Wachstum bleibt die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. TSMC profitiert dabei von milliardenschweren Investitionen der sogenannten Hyperscaler, also der großen US-Technologiekonzerne, die ihre Rechenzentren massiv ausbauen.

Ein zentraler Kunde ist Nvidia. Dessen Vorstandschef Jensen Huang war vor Kurzem nach Taiwan gereist, um TSMC zu besuchen. Gegenüber CNBC erklärte er: "Zuallererst finde ich, dass TSMC eines der besten Unternehmen der Menschheitsgeschichte ist und jeder der TSMC-Aktien kaufen will, ist eine sehr kluge Person." Huang lobte die enge Zusammenarbeit und betonte, dass beide Unternehmen bei mehreren neuen Produkten zusammenarbeiten. Darunter eine neue CPU, eine GPU für komplexe KI-Anwendungen sowie der Rubin-Chip, eine Architektur der nächsten Generation.

Neben dem Servergeschäft sieht TSMC auch im Bereich der Konsumelektronik wieder bessere Perspektiven. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten steigt.

Politische Risiken belasten

Gleichzeitig steht der Konzern jedoch vor geopolitischen Unsicherheiten. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China könnten das Geschäft beeinträchtigen. Erst vergangene Woche entzog Washington TSMC die Genehmigung, bestimmte Chipfertigungsmaschinen ohne Einschränkungen nach China zu liefern.

Mit dem kräftigen Wachstum im Kerngeschäft untermauert TSMC seine Schlüsselrolle in der globalen Halbleiterindustrie – doch politische Faktoren könnten den weiteren Kurs mitbestimmen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion