    Hinweise auf gezielte Luftraumverletzung in Polen

    • Russischer Drohnenangriff auf Polen als geplant erkannt.
    • EU spricht von schwerwiegender Luftraumverletzung.
    • Kaja Kallas: Absichtliches Vorgehen Moskaus vermutet.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum gibt es nach EU-Angaben Anzeichen für ein planmäßiges Vorgehen Moskaus. "Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich", teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit. Sie sei in Kontakt mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski. Die EU stehe in voller Solidarität hinter Polen.

    Als Konsequenz aus den jüngsten Entwicklungen mahnte Kallas an, die Kriegskosten für Moskau weiter zu erhöhen, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken und in Europas Verteidigung zu investieren. "Russlands Krieg eskaliert, er endet nicht", sagte die frühere Regierungschefin Estlands.

    Flugzeuge der polnischen Luftwaffe hatten die Drohnen in der Nacht abgeschossen. Polens Verteidigungsminister spricht von einer schweren Provokation. Die Suche nach den Trümmerteilen läuft./aha/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

