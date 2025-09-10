AKTIE IM FOKUS
Novo Nordisk schütteln Prognosesenkung schnell ab - Nun erholt
- Aktien von Novo Nordisk erholen sich nach Rückschlag.
- Neuer CEO kündigt massiven Umbau und Stellenabbau an.
- Umsatzziele bleiben stabil, Ergebnisse jedoch gesenkt.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk haben am Mittwochmorgen nur vorbörslich und im frühen Handel unter der Senkung ihrer Jahresziele gelitten. Nach schwachem Start drehten die zuletzt bereits gebeutelten Papiere des dänischen Pharmakonzerns schnell ins Plus und legten zuletzt um 3 Prozent zu. In knapp zwei Wochen hatten sie mehr als zehn Prozent verloren. Wachsende Konkurrenz macht dem Abnehm-Mittel-Pionier zu schaffen.
Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Novo kündigte einen umfangreichen Stellenabbau an, nachdem im August bereits ein Einstellungsstopp verhängt worden war. Beruhigend findet Li, dass Novo seine Umsatzziele bestätigt hat. Nur auf Ergebnisseite ruderte man zurück. An der fundamentalen Einschätzung von Novo habe sich nichts geändert, so Li weiter./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 46,55 auf Tradegate (10. September 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 157,56 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 452,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +631,42 %/+1.233,76 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kurs unter 47€ - hab heute nochmal nachgekauft 😎
Börse geht rauf und runter - ich bin fundamental davon überzeugt, dass es mit NN aufwärts geht… wird wahrscheinlich noch etwas dauern bis das bei allen Marktteilnehmern verfestigt, aber dafür kann ich zumindest unter 47€ zukaufen 😎
Wenn mittlerweile wöchentlich Artikel zur Abnehmspritze in der BILD und in der Kronenzeitung landen und der Chef der Apothekenumschau auf einer halben Seiten in einer Münchner Tageszeitung über seine Erfahrungen berichtet, dann zeigt einem dass…?
…dass die Abnehmspritze mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaften angekommen ist.
Wenn nun auch noch erwiesenermaßen Cardiovaskular und vielleicht sogar Alzheimer hinzu kommt, dann wird die Zukunft rosig - zumindest für die Aktien von NN und EL und für uns Aktionäre 📈
Jeder Kurs dieser Erde wird manipuliert und zwar durch das Agieren der Marktteilnehmer. Das nennt man dann Markt. Wenn der Bäcker ein Brötchen zu 1,20 € verkauft und dem besondere Kräfte zuschreibt und die Leute Schlange stehen, wird er den Preis nicht mehr senken.
Ich denke, der Markt preist einfach einige Unsicherheiten ein, wie Durchsetzung am Markt, Eli Lilly, möglicher Fail Alzheimer, neuer CEO, revidierte Umsatz und Gewinnzahlen etc. etc. Dafür eignet sich der September hervorragend. Glaubt man daran , dass einige dieser Unsicherheiten gelöst werden und das Management macht seine Hausaufgaben, kauft man die Aktie und wird in einigen Monaten deutlich höhere Kurse sehen. Glaubt man nicht daran und Novo schafft es nicht, werden sich die jetzigen Kurse bestätigen oder sogar tiefer liegen. Das ist Börse. Die Marktteilnehmer sortieren und positionieren sich nach den jeweiligen Interessen.
Die täglich Interpretation des Kurses halte ich hinsichtlich der kommenden Entwicklung nicht für hilfreich.
Ich persönlich bin bullish. Einen Fail bei Alzheimer halte ich auf dem jetzigen Niveau fundamental für eingepreist. Kurzfristig rechne ich in diesem Fall mit noch mal guten Einstiegskursen durch Abverkauf, weil sowohl nach unten als auch oben regelmäßig übertrieben wird. Insgesamt halte ich Kurse unter 50€ für sehr attraktiv und eine Mega Chance hinsichtlich der nächsten Monate, wenn Novo seine Hausaufgaben macht, wovon ich ausgehe.
Wovon andere Leute ausgehen muss jeder für sich selbst ausmachen. Davon lebt die Börse