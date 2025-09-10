    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk schütteln Prognosesenkung schnell ab - Nun erholt

    • Aktien von Novo Nordisk erholen sich nach Rückschlag.
    • Neuer CEO kündigt massiven Umbau und Stellenabbau an.
    • Umsatzziele bleiben stabil, Ergebnisse jedoch gesenkt.
    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk haben am Mittwochmorgen nur vorbörslich und im frühen Handel unter der Senkung ihrer Jahresziele gelitten. Nach schwachem Start drehten die zuletzt bereits gebeutelten Papiere des dänischen Pharmakonzerns schnell ins Plus und legten zuletzt um 3 Prozent zu. In knapp zwei Wochen hatten sie mehr als zehn Prozent verloren. Wachsende Konkurrenz macht dem Abnehm-Mittel-Pionier zu schaffen.

    Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Novo kündigte einen umfangreichen Stellenabbau an, nachdem im August bereits ein Einstellungsstopp verhängt worden war. Beruhigend findet Li, dass Novo seine Umsatzziele bestätigt hat. Nur auf Ergebnisseite ruderte man zurück. An der fundamentalen Einschätzung von Novo habe sich nichts geändert, so Li weiter./ag/jha/

    Novo Nordisk

    +0,74 %
    -10,97 %
    -4,39 %
    -35,41 %
    -63,80 %
    -20,93 %
    +51,64 %
    +70,56 %
    +2.675,22 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 46,55 auf Tradegate (10. September 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 157,56 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 452,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +631,42 %/+1.233,76 % bedeutet.




