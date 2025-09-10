Inditex - Aktie zieht deutlich an - 10.09.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Inditex in den letzten drei Monaten Verluste von -11,74 % verkraften.

Die Inditex Aktie konnte bisher um +6,59 % auf 45,68€ zulegen. Das sind +2,83 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inditex Aktie damit um +3,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Inditex -14,27 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Inditex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,28 % 1 Monat -0,07 % 3 Monate -11,74 % 1 Jahr -8,16 %

Informationen zur Inditex Aktie

Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,34 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Herbst-/Winter-Kollektionen der Zara-Konzernmutter Inditex kommen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gut an. Zum Start ins neue Quartal hätten die online und in den Ladengeschäften gemachten Umsätze in den Wochen seit Anfang August im …

Inditex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.