    Inditex - Aktie zieht deutlich an - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Inditex Aktie bisher um +6,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Inditex Aktie.

    Foto: Inditex

    Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

    Inditex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Die Inditex Aktie konnte bisher um +6,59 % auf 45,68 zulegen. Das sind +2,83  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Inditex in den letzten drei Monaten Verluste von -11,74 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inditex Aktie damit um +3,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Inditex -14,27 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

    Inditex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,28 %
    1 Monat -0,07 %
    3 Monate -11,74 %
    1 Jahr -8,16 %

    Informationen zur Inditex Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,34 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +2,25 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zara-Mutter Inditex startet hoffnungsvoll in den Herbst - Halbjahr durchwachsen


    Die Herbst-/Winter-Kollektionen der Zara-Konzernmutter Inditex kommen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gut an. Zum Start ins neue Quartal hätten die online und in den Ladengeschäften gemachten Umsätze in den Wochen seit Anfang August im …

    Inditex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
