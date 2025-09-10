    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    KORREKTUR

    China verurteilt israelischen Angriff in Doha - fordert Verhandlungen

    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Berichtigung: In einer früheren Version der Meldung hieß es, Katar werde seine Rolle als Vermittler nach Angaben von Außenamtssprecher Madschid al-Ansari aussetzen. Die Quelle wurde korrigiert. Über den angeblichen Schritt hatte die "Times of Israel" unter Berufung auf Diplomaten berichtet.)

    PEKING (dpa-AFX) - China hat den israelischen Luftangriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha scharf verurteilt und eine Wiederaufnahme von Verhandlungen gefordert. Die Volksrepublik sei gegen eine Verletzung der territorialen Souveränität und nationalen Sicherheit des Golfemirats Katars, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking.

    China sei "zutiefst besorgt" über eine weitere Eskalation der Spannungen in der Region. Man sei zudem unzufrieden über Handlungen "bestimmter Seiten", die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen störten. Peking rufe alle betroffenen Seiten, "vor allem Israel", auf, mehr für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zu unternehmen, sagte Lin.

    Israels Armee hatte am Dienstag eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Katar vermittelte bislang zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas.

    Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf Diplomaten, dass Katar seine Rolle als Vermittler aussetzen werde. Doha habe die US-Regierung über den Schritt informiert. Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani deutete am Abend aber an, dass Katar an seiner Rolle als Vermittler im Gaza-Krieg festhalten könnte./jon/DP/men




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
