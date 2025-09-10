Von der Leyen will Altersgrenze für soziale Medien

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 205,3 auf Tradegate (10. September 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich für eine Altersgrenze in den sozialen Medien aus. Sie werde bis Ende dieses Jahres eine Expertengruppe damit beauftragen, über das beste Vorgehen für Europa zu beraten, sagte von der Leyen in einer Rede im Europaparlament in Straßburg./tre/DP/stk

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -6,18 %/+27,05 % bedeutet.



