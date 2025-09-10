Cancom plant Aktienrückkauf - Kurs zieht an

Bei Cancom lief es zuletzt holprig, ähnlich wie etwa bei dem Konkurrenten Bechtle . Die beiden IT-Dienstleister haben unter ihren Kunden viele Auftraggeber aus dem öffentlichen Bereich und bei kleinen und mittleren Firmen. Die Haushaltslage sowie das Aus für die Ampel-Koalition im Bund hatten im vergangenen Jahr viel Unsicherheit in die Planungen gebracht. Im Mittelstand hatte die Wirtschaftsschwäche in Deutschland und Europa für eine Nachfrageflaute gesorgt./lew/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 37,10 auf Tradegate (10. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+37,99 % bedeutet.