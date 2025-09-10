X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ESG-Expertise mit Fokus auf EUDR

Losheim am See/Zweibrücken (ots) - Die X-IT GmbH, Beratungspartner für ESG und

digitale Transformation, und die delaware Germany GmbH, Teil des internationalen

Technologieunternehmens delaware mit über 5.000 Mitarbeitenden, haben eine

strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung

regulatorischer Anforderungen wie der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie

weiterer ESG-Themen mithilfe der osapiens-Plattform zu unterstützen.



Die Zusammenarbeit verbindet komplementäre Stärken: X-IT bringt tiefgreifende

ESG-Expertise und Projekterfahrung in der Implementierung des osapiens HUB ein,

während delaware für die nahtlose Integration in SAP-Systeme sorgt und

langjährige Kundenbeziehungen, Marktzugang und internationale Reichweite

einbringt. Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Vorbereitung.









"Mit delaware gewinnen wir einen starken Partner, der uns Zugang zu Branchen

eröffnet, in denen wir bislang nicht aktiv waren - insbesondere Druck und

Verpackung, aber auch in der verarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt auf den

Papier-, Kunststoff-, Metall- und Textilbereich. Wir bringen unsere ESG- und

EUDR-Expertise ein, während delaware als

Marktposition und jahrzehntelange SAP-Erfahrung einbringt."



Guido Eckhardt , Partner bei delaware Germany:



"Viele unserer Kunden stehen vor großen ESG- und EUDR-Herausforderungen. Mit

X-IT haben wir nun einen Partner, der Projekterfahrung auf Basis der

osapiens-Plattform und ESG-Expertise mitbringt. Gemeinsam schließen wir eine

zentrale Lücke, indem wir die Datenherkunft aus SAP sicherstellen und Lösungen

optimal anbinden."



Über X-IT GmbH



Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein auf digitale Transformation,

ESG-Expertise und mobile Instandhaltung spezialisiertes Beratungshaus.



Über delaware Germany GmbH



delaware ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden

in über 20 Ländern. Die delaware Germany GmbH mit Sitz in Zweibrücken ist aus

Dr. Lauterbach & Partner hervorgegangen.



Pressekontakt:



Timo Klemm, mailto:timo.klemm@x-it-service.de

Helen Pfaff, mailto:helen.pfaff@delaware.pro



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180747/6114593

OTS: X-IT GmbH







