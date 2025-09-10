    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    X-IT GmbH und delaware Germany bündeln Kräfte für ESG-Expertise mit Fokus auf EUDR

    Losheim am See/Zweibrücken (ots) - Die X-IT GmbH, Beratungspartner für ESG und
    digitale Transformation, und die delaware Germany GmbH, Teil des internationalen
    Technologieunternehmens delaware mit über 5.000 Mitarbeitenden, haben eine
    strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung
    regulatorischer Anforderungen wie der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie
    weiterer ESG-Themen mithilfe der osapiens-Plattform zu unterstützen.

    Die Zusammenarbeit verbindet komplementäre Stärken: X-IT bringt tiefgreifende
    ESG-Expertise und Projekterfahrung in der Implementierung des osapiens HUB ein,
    während delaware für die nahtlose Integration in SAP-Systeme sorgt und
    langjährige Kundenbeziehungen, Marktzugang und internationale Reichweite
    einbringt. Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Vorbereitung.

    Timo Klemm , Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) der X-IT GmbH:

    "Mit delaware gewinnen wir einen starken Partner, der uns Zugang zu Branchen
    eröffnet, in denen wir bislang nicht aktiv waren - insbesondere Druck und
    Verpackung, aber auch in der verarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt auf den
    Papier-, Kunststoff-, Metall- und Textilbereich. Wir bringen unsere ESG- und
    EUDR-Expertise ein, während delaware als SAP Platinum Partner seine starke
    Marktposition und jahrzehntelange SAP-Erfahrung einbringt."

    Guido Eckhardt , Partner bei delaware Germany:

    "Viele unserer Kunden stehen vor großen ESG- und EUDR-Herausforderungen. Mit
    X-IT haben wir nun einen Partner, der Projekterfahrung auf Basis der
    osapiens-Plattform und ESG-Expertise mitbringt. Gemeinsam schließen wir eine
    zentrale Lücke, indem wir die Datenherkunft aus SAP sicherstellen und Lösungen
    optimal anbinden."

    Über X-IT GmbH

    Die X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein auf digitale Transformation,
    ESG-Expertise und mobile Instandhaltung spezialisiertes Beratungshaus.

    Über delaware Germany GmbH

    delaware ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden
    in über 20 Ländern. Die delaware Germany GmbH mit Sitz in Zweibrücken ist aus
    Dr. Lauterbach & Partner hervorgegangen.

    Pressekontakt:

    Timo Klemm, mailto:timo.klemm@x-it-service.de
    Helen Pfaff, mailto:helen.pfaff@delaware.pro

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180747/6114593
    OTS: X-IT GmbH




