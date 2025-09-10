    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Textilkonzern habe insgesamt vor dem Hintergrund gesunkener Erwartungen positiv überrascht, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Quartalszahlen sowie Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung. An den Konsensschätzungen für 2025 dürfte sich zwar kaum etwas ändern. Die Aktien dürften aber positiv reagieren./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Georgina Johanan
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
