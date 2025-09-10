    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    RBC stuft Inditex auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Textilkonzenrs entspreche weitgehend den Erwartungen, und der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Richard Chamberlain
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



