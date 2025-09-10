RBC stuft Inditex auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Textilkonzenrs entspreche weitgehend den Erwartungen, und der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.