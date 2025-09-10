JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Textilkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, und der Start ins laufende Quartal sehe ordentlich aus, schrieb James Grzinic in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 45,75EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51,50

Kursziel alt: 51,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

