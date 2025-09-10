Klarna feiert Börsengang: Bewertung nur noch ein Schatten von 2021!

Reuters zufolge kommt Klarna damit auf eine Bewertung von 15,11 Milliarden US-Dollar – weit entfernt von den mehr als 45 Milliarden US-Dollar, die es 2021 auf dem Höhepunkt des Buy-now-pay-later-Booms erreicht hatte. Nach dem Zinsschock und der Inflationswelle war der Wert 2022 zeitweise sogar auf 6,7 Milliarden US-Dollar gefallen.

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat mit seinem Börsengang in den USA 1,37 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen verkaufte zusammen mit bestehenden Investoren 34,3 Millionen Aktien zu je 40 US-Dollar. Damit lag der Ausgabepreis über der zuvor anvisierten Spanne von 35 bis 37 US-Dollar.

Trotz der niedrigeren Bewertung stieß das Angebot auf enormes Interesse. Die Emission war wohl 25-fach überzeichnet. Analystin Kat Liu von IPOX erklärte, dass die starke Marke Klarna trotz der Verluste ein Vorteil sei:

"In einem hart umkämpften Markt ist die Markenbekanntheit oft genauso wichtig wie das Geschäftsmodell."

Die Geschäftszahlen zeigen das Spannungsfeld zwischen Wachstum und Profitabilität. Im Quartal bis Ende Juni stieg der Umsatz von 682 Millionen auf 823 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig weiteten sich die Verluste von 7 auf 52 Millionen US-Dollar aus. Rudy Yang, Senior Analyst bei PitchBook, warnte:

"Der Markt ist wieder offen für Fintech-Börsengänge, aber die Unternehmen werden schnell daran gemessen werden, ob sie Wachstum und Rentabilität in Einklang bringen können."

Klarna, 2005 gegründet und seit 2019 in den USA aktiv, erzielt inzwischen 75 Prozent seiner Einnahmen aus Transaktions- und Servicegebühren, während Zinserträge auf 25 Prozent kletterten. Die Konsumausgaben in den USA halten sich trotz Inflation robust, was die Nachfrage nach zinsfreien Ratenzahlungen stützt.

Ab Mittwochnachmittag wird Klarna unter dem Kürzel "KLAR" an der New Yorker Börse gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





