JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern aktiv werde, um die Komplexität seines Geschäftsmodells zu verringern und seine Agilität zu steigern, sei ermutigend, schrieb Richard Vosser in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings dürfte der Schritt Fragen über die Wachstumsaussichten aufwerfen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 46,50EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte