JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aussagen deuteten darauf hin, dass der Druck auf den Softwarekonzern durch das Geschäftsumfeld zunächst anhalte, schrieb Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das längerfristige Wachstum sei SAP aber optimistisch./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 235,0EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
