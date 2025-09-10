AKTIE IM FOKUS
BASF profitieren von Kaufempfehlung - Erholungs-Favorit der Citi
- BASF-Aktien stabilisieren sich nach Citigroup-Empfehlung.
- Kurs erholt sich um bis zu 2% auf 44,41 Euro.
- Analyst sieht BASF als Top-Wahl für 2026-Nachfrage.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem massiven Kursrutsch seit Mitte August haben sich die Aktien von BASF am Mittwoch stabilisiert. Die Papiere des Chemiekonzerns erholten sich nach einer Kaufempfehlung der Citigroup um bis zu 2 Prozent auf 44,41 Euro. Sie pendelten zuletzt zwischen der 100- und der 50-Tage-Linie, nachdem sie zuvor in rund drei Wochen um zehn Prozent abgerutscht waren. Zuletzt legten sie noch um 0,8 Prozent zu.
Citi-Analyst Sebastian Satz hält BASF für die erste Wahl, um auf die für 2026 erwartete Nachfrageerholung der Chemiebranche in Europa zu setzen. BASF dürfte davon überproportional profitieren. Zudem würden zusätzliche Renditechancen aus der gesunden Bilanz unterschätzt. Die Gewinnerwartungen an BASF seien inzwischen wenig risikobehaftet.
Mit seinem Kursziel von 52 Euro traut Satz den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom März zu. Damals hatten sie erstmals seit drei Jahren wieder 55 Euro gekostet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 43,86 auf Tradegate (10. September 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,13 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,61 %/+21,09 % bedeutet.
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm