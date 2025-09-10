BASF profitieren von Kaufempfehlung - Erholungs-Favorit der Citi

Mit seinem Kursziel von 52 Euro traut Satz den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom März zu. Damals hatten sie erstmals seit drei Jahren wieder 55 Euro gekostet./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 43,86 auf Tradegate (10. September 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,13 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,61 %/+21,09 % bedeutet.