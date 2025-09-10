Nach Eindringen von Drohnen auch Hilfe aus Niederlanden

WARSCHAU/DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wurde die polnische Luftwaffe auch von niederländischen Piloten unterstützt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dankte den Offizieren und Piloten für ihren Einsatz. Die Einsatzleitung des Militärs sprach in einer Mitteilung davon, dass niederländische Kampfflugzeuge von Typ F-35 bei der Sicherung des polnischen Luftraums geholfen hätten. Weitere Details gab es nicht. Der Dank gelte auch dem Alliierten Luftkommando (Aircom) der Nato, hieß es.

Der amtierende niederländische Ministerpräsident Dick Schoof bestätigte den Einsatz und sicherte Polen weitere Unterstützung zu. "Gut, dass niederländische F35-Kampfjets Unterstützung leisten konnten", schrieb Schoof auf X. Die Niederlande hatten bereits zuvor die F-35 nach Polen geschickt, zur Unterstützung bei der Sicherung des Nato-Luftraums.

In der Nacht drangen mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum an. Sie wurden abgeschossen. Die Suche nach den Trümmerteilen dauert an. Bisher gibt es keine Informationen über Menschen, die durch den Vorfall verletzt wurden./czy/DP/stk



