CANCOM SE Aktie auf Höhenflug - 10.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die CANCOM SE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,62 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten Verluste von -20,98 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -0,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CANCOM SE -0,55 % verloren.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,43 % 1 Monat -2,71 % 3 Monate -20,98 % 1 Jahr -14,59 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 770,55 Mio. wert.

Der IT-Dienstleister Cancom hat einen Aktienrückkauf beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in …

Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag überwiegend südwärts. Der DAX verlor 0,37 Prozent auf 23.718 Punkte. MDAX und TecDAX büßten 0,42 respektive 0,23 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 26 Gewinner und 71 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,06 Punkte auf 16,54 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Medienwerte (+0,89%) und Telekommunikationswerte (+0,53%) am s...

Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche …

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.