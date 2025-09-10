Amadeus FiRe Aktie knickt um -2,08 % ein - 10.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Sie fällt um -2,08 % auf 56,40€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amadeus FiRe mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -4,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,36 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat -6,85 % 3 Monate -24,07 % 1 Jahr -36,27 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 306,92 Mio. wert.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.