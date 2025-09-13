Für einige Stunden reichster Mensch der Welt – und bald wieder?

Musk wurde 2021 zum ersten Mal der reichste Mensch der Welt, bevor er den Titel an Jeff Bezos und Bernard Arnault verlor. Drei Jahre später holte er sich den Titel zurück und hielt diesen bis zum 10.09.2025 inne, ehe Ellison nach einem Kurssprung der Oracle-Aktie für wenige Stunden an ihm vorbeizog. Allerdings lag Musk im Vergleich zu Elison, vor allem vor vier Jahren, viel weiter vorne. Zu diesem Zeitpunkt lag Musks Vermögen bei 200 Milliarden US-Dollar. Ellisons war damals noch 100 Milliarden US-Dollar davon entfernt. Während Musks Vermögen aufgrund der volatilen Tesla-Aktie stark schwangte, legte Ellisons auf niedrigerem Niveau kontinuierlich zu. Im aktuellen Jahr kam es dann aber zum klaren Wendepunkt. Die Oracle-Aktie explodierte nach starken Cloud- und KI-Zahlen und Ellisons Vermögen stieg stark an. Für kurze Zeit war Ellison der reichste Mensch der Welt.

Im Kampf um den Titel "Der reichste Mensch der Welt" machte Larry Ellison unter der Woche an einem Tag ein Vermögens-Plus von 70 Milliarden US-Dollar. Dies ist der größte Tagesanstieg, den der Bloomberg Billionaires Index je verzeichnete. Kurze Zeit später stieg er zum reichsten Menschen der Welt auf und entthronte Elon Musk, der diesen Titel über 300 Tage am Stück innehatte. Durch den Kursprung der Oracle-Aktie stieg sein Gesamtvermögen für kurze Zeit auf 397 Milliarden US-Dollar. Ellison überflügelte damit Musk, dessen Vermögen bei 384 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Wenn Oracle weiter so stark vom KI- und Cloud-Boom profitiert, kann auch Ellisons Vermögen weiter steigen, denn der 81-jähirge Ellison, Mitbegründer von Oracle und heute CEO und CTO, hat den Großteil seines Nettovermögens in dem Datenbanksoftwareunternehmen angelegt. Da sein Vermögen stark an der Oracle-Aktie hängt, ist er allerdings auch abhängig davon. Musks Reichtum hängt dagegen weiterhin überwiegend an Tesla, wo die Aktie zuletzt schwächelte und sich im Jahr 2025 bisher 14 Prozent im Minus zeigte.

Larry Ellison baute 1977 als Mitgründer das Unternehmen Oracle von einem kleinen Datenbank-Startup zum weltweit zweitgrößten Softwarekonzern nach Microsoft auf. Oracle ist Marktführer bei Datenbanksoftware und hat sich in den letzten Jahren stark in Richtung Cloud-Computing und KI-Infrastruktur entwickelt. Ellison hält noch immer rund 40 Prozent der Oracle-Aktien, was sein Vermögen fast vollständig an den Börsenkurs bindet. Er ist bekannt für einen sehr luxuriösen Lebensstil – besitzt unter anderem mehrere Yachten, Privatjets, Immobilien auf Hawaii und Villen weltweit. Er investiert in Sport und betreibt zahlreiche Stiftungen. Im Gegensatz zu Musk ist Ellison kein Gründer von vielen parallel laufenden Start-Ups, sondern setzt klar auf Oracle und vereinzelte Großinvestitionen wie Tesla-Aktien, in die er früh eingestiegen ist.

Musk hat hingegen seine Vermögensquellen mit Tesla, SpaceX, Starlink, xAI und früher auch PayPal stark diversifiziert. Er gilt als Reinvestierer, während Ellison auch Geld für Luxus ausgibt. Ellisons Reichtum ist im Vergleich zu dem von Musk weniger riskant diversifiziert.

Übrigens: Auf den weiteren Plätzen in den Top 10, nach Ellison und Musk, folgen Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Steve Ballmer, Bernard Arnault, Jensen Huang und Warren Buffett.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion