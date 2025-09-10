Neue Folge von Tech & Tacheles
"Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - jetzt reinhören
Nürnberg (ots) - "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt." - In der
aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Thomas Heinz (Sopra Financial
Technology) und Martin Stolberg (Sopra Steria), warum IT-Betrieb neu gedacht
werden muss. Managed Services, Cloud-Souveränität, KI und Quantencomputing
stehen im Zentrum der Debatte. Jetzt reinhören auf allen gängigen Plattformen.
"Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - mit dieser provokanten
These steigen Thomas Heinz (Chief Growth Officer, Sopra Financial Technology)
und Martin Stolberg (Head of Banking, Sopra Steria) in die siebte Folge unseres
Podcasts Tech & Tacheles ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Betrieb,
Technologie und Managed Services im Finanzsektor neu denken lassen.
IT-Betrieb ist mehr als Maschinenraum
Im Gespräch wird schnell klar: IT-Betrieb ist längst nicht mehr nur eine
technische Pflichtaufgabe, die im Hintergrund abläuft. Heinz und Stolberg
betonen, dass moderne Betriebsmodelle eng mit der strategischen Ausrichtung
einer Bank verbunden sind. Cloud-Souveränität, DevOps-Ansätze und neue Formen
der Zusammenarbeit wie BizDevSecOps bringen Betriebseinheiten direkt an den
Tisch der strategischen Entscheidungsträger. Der reine Fokus auf Monitoring und
Stabilität genügt nicht mehr - gefragt sind Konzepte, die Skalierbarkeit,
Sicherheit und Flexibilität von Anfang an mitdenken. Oder wie es Thomas Heinz
formuliert: "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt - von jemandem, der
mitdenkt."
Cybersicherheit im Wandel
Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist die Cybersicherheit. Während
traditionelle Banken oft schwerfällig agieren, setzen Neobanken und FinTechs
neue Maßstäbe in der Geschwindigkeit und im Umgang mit neuen Technologien. Die
Gäste beleuchten, wie regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland zwar ein
gewisses Sicherheitsnetz bilden, gleichzeitig aber auch den Wettbewerb mit
internationalen Playern erschweren. Künstliche Intelligenz und Quantencomputing
verändern die Spielregeln grundlegend. Wer sich darauf nicht vorbereitet,
riskiert den Anschluss zu verlieren. Heinz und Stolberg zeichnen ein
differenziertes Bild: Die großen Häuser stemmen gewaltige Sicherheitsprojekte,
während kleinere und jüngere Institute flexibler agieren können. Der Druck
steigt für alle gleichermaßen, denn Bedrohungen entwickeln sich global, schnell
und ohne regulatorische Grenzen.
Managed Services 2.0
Besonders intensiv diskutieren die beiden die Rolle von Managed Services. Lange
Zeit galt Outsourcing als ein reines Kosten- und Effizienzthema. Heute sind die
Managed Services 2.0
Besonders intensiv diskutieren die beiden die Rolle von Managed Services. Lange
Zeit galt Outsourcing als ein reines Kosten- und Effizienzthema. Heute sind die
