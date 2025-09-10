"Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - jetzt reinhören

Nürnberg (ots) - "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt." - In der

aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Thomas Heinz (Sopra Financial

Technology) und Martin Stolberg (Sopra Steria), warum IT-Betrieb neu gedacht

werden muss. Managed Services, Cloud-Souveränität, KI und Quantencomputing

stehen im Zentrum der Debatte. Jetzt reinhören auf allen gängigen Plattformen.



"Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - mit dieser provokanten

These steigen Thomas Heinz (Chief Growth Officer, Sopra Financial Technology)

und Martin Stolberg (Head of Banking, Sopra Steria) in die siebte Folge unseres

Podcasts Tech & Tacheles ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Betrieb,

Technologie und Managed Services im Finanzsektor neu denken lassen.





IT-Betrieb ist mehr als MaschinenraumIm Gespräch wird schnell klar: IT-Betrieb ist längst nicht mehr nur einetechnische Pflichtaufgabe, die im Hintergrund abläuft. Heinz und Stolbergbetonen, dass moderne Betriebsmodelle eng mit der strategischen Ausrichtungeiner Bank verbunden sind. Cloud-Souveränität, DevOps-Ansätze und neue Formender Zusammenarbeit wie BizDevSecOps bringen Betriebseinheiten direkt an denTisch der strategischen Entscheidungsträger. Der reine Fokus auf Monitoring undStabilität genügt nicht mehr - gefragt sind Konzepte, die Skalierbarkeit,Sicherheit und Flexibilität von Anfang an mitdenken. Oder wie es Thomas Heinzformuliert: "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt - von jemandem, dermitdenkt."Cybersicherheit im WandelEin weiterer Schwerpunkt der Folge ist die Cybersicherheit. Währendtraditionelle Banken oft schwerfällig agieren, setzen Neobanken und FinTechsneue Maßstäbe in der Geschwindigkeit und im Umgang mit neuen Technologien. DieGäste beleuchten, wie regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland zwar eingewisses Sicherheitsnetz bilden, gleichzeitig aber auch den Wettbewerb mitinternationalen Playern erschweren. Künstliche Intelligenz und Quantencomputingverändern die Spielregeln grundlegend. Wer sich darauf nicht vorbereitet,riskiert den Anschluss zu verlieren. Heinz und Stolberg zeichnen eindifferenziertes Bild: Die großen Häuser stemmen gewaltige Sicherheitsprojekte,während kleinere und jüngere Institute flexibler agieren können. Der Drucksteigt für alle gleichermaßen, denn Bedrohungen entwickeln sich global, schnellund ohne regulatorische Grenzen.Managed Services 2.0Besonders intensiv diskutieren die beiden die Rolle von Managed Services. LangeZeit galt Outsourcing als ein reines Kosten- und Effizienzthema. Heute sind die