    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Folge von Tech & Tacheles

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - jetzt reinhören

    Nürnberg (ots) - "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt." - In der
    aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Thomas Heinz (Sopra Financial
    Technology) und Martin Stolberg (Sopra Steria), warum IT-Betrieb neu gedacht
    werden muss. Managed Services, Cloud-Souveränität, KI und Quantencomputing
    stehen im Zentrum der Debatte. Jetzt reinhören auf allen gängigen Plattformen.

    "Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - mit dieser provokanten
    These steigen Thomas Heinz (Chief Growth Officer, Sopra Financial Technology)
    und Martin Stolberg (Head of Banking, Sopra Steria) in die siebte Folge unseres
    Podcasts Tech & Tacheles ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Betrieb,
    Technologie und Managed Services im Finanzsektor neu denken lassen.

    IT-Betrieb ist mehr als Maschinenraum

    Im Gespräch wird schnell klar: IT-Betrieb ist längst nicht mehr nur eine
    technische Pflichtaufgabe, die im Hintergrund abläuft. Heinz und Stolberg
    betonen, dass moderne Betriebsmodelle eng mit der strategischen Ausrichtung
    einer Bank verbunden sind. Cloud-Souveränität, DevOps-Ansätze und neue Formen
    der Zusammenarbeit wie BizDevSecOps bringen Betriebseinheiten direkt an den
    Tisch der strategischen Entscheidungsträger. Der reine Fokus auf Monitoring und
    Stabilität genügt nicht mehr - gefragt sind Konzepte, die Skalierbarkeit,
    Sicherheit und Flexibilität von Anfang an mitdenken. Oder wie es Thomas Heinz
    formuliert: "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt - von jemandem, der
    mitdenkt."

    Cybersicherheit im Wandel

    Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist die Cybersicherheit. Während
    traditionelle Banken oft schwerfällig agieren, setzen Neobanken und FinTechs
    neue Maßstäbe in der Geschwindigkeit und im Umgang mit neuen Technologien. Die
    Gäste beleuchten, wie regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland zwar ein
    gewisses Sicherheitsnetz bilden, gleichzeitig aber auch den Wettbewerb mit
    internationalen Playern erschweren. Künstliche Intelligenz und Quantencomputing
    verändern die Spielregeln grundlegend. Wer sich darauf nicht vorbereitet,
    riskiert den Anschluss zu verlieren. Heinz und Stolberg zeichnen ein
    differenziertes Bild: Die großen Häuser stemmen gewaltige Sicherheitsprojekte,
    während kleinere und jüngere Institute flexibler agieren können. Der Druck
    steigt für alle gleichermaßen, denn Bedrohungen entwickeln sich global, schnell
    und ohne regulatorische Grenzen.

    Managed Services 2.0

    Besonders intensiv diskutieren die beiden die Rolle von Managed Services. Lange
    Zeit galt Outsourcing als ein reines Kosten- und Effizienzthema. Heute sind die
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neue Folge von Tech & Tacheles "Der Dienstleister ist tot, es lebe der Mitgestalter" - jetzt reinhören "Wer heute nur betreibt, wird morgen ersetzt." - In der aktuellen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Thomas Heinz (Sopra Financial Technology) und Martin Stolberg (Sopra Steria), warum IT-Betrieb neu gedacht werden muss. Managed Services, …