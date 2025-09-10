"Wichtige Akzente zur Messung und Darstellung von Versorgungsqualität"
Jürgen Klauber als WIdO-Geschäftsführer verabschiedet
Berlin (ots) - Der langjährige Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts
der AOK (WIdO), Jürgen Klauber, wird heute mit einem wissenschaftlichen
Symposium zu seinem Schwerpunktthema Versorgungsqualität in den Ruhestand
verabschiedet. Klauber war seit 1990 im WIdO tätig und hat das Institut fast
drei Jahrzehnte lang als Geschäftsführer geprägt. Helmut Schröder und Dr. David
Scheller-Kreinsen übernehmen jetzt als Doppelspitze die Leitung des Instituts.
Im Vorfeld des heutigen Symposiums zum Thema "Versorgungsqualität im deutschen
Gesundheitswesen" im AOK-Bundesverband würdigte AOK-Vorständin Dr. Carola
Reimann die Leistungen Klaubers: Unter seiner Leitung seien "wichtige Akzente
bei der Messung und Darstellung von Versorgungsqualität auf der Basis von
Routinedaten" gesetzt worden. Insbesondere mit dem Verfahren zur
"Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR) für bestimmte Operationen und
Behandlungen im Krankenhaus und der Darstellung regionaler
Versorgungsunterschiede im "Qualitätsatlas Pflege" habe das WIdO mehr
Transparenz über die Qualität der Versorgung geschaffen. Zudem habe das Institut
zentrale Handlungsfelder für Strukturreformen aufgezeigt.
Reimann: Know-how des WIdO ist "echtes Pfund"
Auf Basis der AOK-Abrechnungsdaten und der GKV-Daten habe das WIdO unter
Klaubers Leitung zudem verschiedene Aspekte der Wirtschaftlichkeit der
Versorgung in Analysen beleuchtet. "Das geballte Know-how des WIdO in diesem
Bereich war und ist für uns ein echtes Pfund - und das haben wir ganz wesentlich
Jürgen Klaubers unermüdlichem Einsatz in den letzten 35 Jahren zu verdanken", so
Reimann. Das WIdO habe in der Beratung der AOKs, aber auch der gesamten GKV und
der Gesundheitspolitik wichtige Impulse gegeben. "Mit der neuen Doppelspitze aus
Helmut Schröder und Dr. David Scheller-Kreinsen und einer hoch motivierten
Belegschaft ist unser Forschungsinstitut auch für die Zukunft gut aufgestellt",
betonte Reimann.
Für den Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes betonte Knut Lambertin,
alternierender Vorsitzender für die Versichertenseite, vor allem die Praxisnähe
des WIdO: "Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des WIdO ist unter Leitung von
Jürgen Klauber so ausgerichtet worden, dass sie die Versicherten und die
Gesellschaft unterstützt und die Versorgung voranbringt". Das Institut habe
wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar gemacht, dieser Weg solle
mit dem neuen Team an der Spitze fortgesetzt werden.
Klauber seit 1998 in der Geschäftsführung des WIdO
Jürgen Klauber kam nach einem Studium der Mathematik, Sozialwissenschaften und
Psychologie 1990 ins WIdO und leitete von 1992 bis 1996 zunächst das Projekt
Klauber seit 1998 in der Geschäftsführung des WIdO
Jürgen Klauber kam nach einem Studium der Mathematik, Sozialwissenschaften und
Psychologie 1990 ins WIdO und leitete von 1992 bis 1996 zunächst das Projekt
