    "Wichtige Akzente zur Messung und Darstellung von Versorgungsqualität"

    Jürgen Klauber als WIdO-Geschäftsführer verabschiedet

    Berlin (ots) - Der langjährige Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts
    der AOK (WIdO), Jürgen Klauber, wird heute mit einem wissenschaftlichen
    Symposium zu seinem Schwerpunktthema Versorgungsqualität in den Ruhestand
    verabschiedet. Klauber war seit 1990 im WIdO tätig und hat das Institut fast
    drei Jahrzehnte lang als Geschäftsführer geprägt. Helmut Schröder und Dr. David
    Scheller-Kreinsen übernehmen jetzt als Doppelspitze die Leitung des Instituts.

    Im Vorfeld des heutigen Symposiums zum Thema "Versorgungsqualität im deutschen
    Gesundheitswesen" im AOK-Bundesverband würdigte AOK-Vorständin Dr. Carola
    Reimann die Leistungen Klaubers: Unter seiner Leitung seien "wichtige Akzente
    bei der Messung und Darstellung von Versorgungsqualität auf der Basis von
    Routinedaten" gesetzt worden. Insbesondere mit dem Verfahren zur
    "Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR) für bestimmte Operationen und
    Behandlungen im Krankenhaus und der Darstellung regionaler
    Versorgungsunterschiede im "Qualitätsatlas Pflege" habe das WIdO mehr
    Transparenz über die Qualität der Versorgung geschaffen. Zudem habe das Institut
    zentrale Handlungsfelder für Strukturreformen aufgezeigt.

    Reimann: Know-how des WIdO ist "echtes Pfund"

    Auf Basis der AOK-Abrechnungsdaten und der GKV-Daten habe das WIdO unter
    Klaubers Leitung zudem verschiedene Aspekte der Wirtschaftlichkeit der
    Versorgung in Analysen beleuchtet. "Das geballte Know-how des WIdO in diesem
    Bereich war und ist für uns ein echtes Pfund - und das haben wir ganz wesentlich
    Jürgen Klaubers unermüdlichem Einsatz in den letzten 35 Jahren zu verdanken", so
    Reimann. Das WIdO habe in der Beratung der AOKs, aber auch der gesamten GKV und
    der Gesundheitspolitik wichtige Impulse gegeben. "Mit der neuen Doppelspitze aus
    Helmut Schröder und Dr. David Scheller-Kreinsen und einer hoch motivierten
    Belegschaft ist unser Forschungsinstitut auch für die Zukunft gut aufgestellt",
    betonte Reimann.

    Für den Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes betonte Knut Lambertin,
    alternierender Vorsitzender für die Versichertenseite, vor allem die Praxisnähe
    des WIdO: "Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des WIdO ist unter Leitung von
    Jürgen Klauber so ausgerichtet worden, dass sie die Versicherten und die
    Gesellschaft unterstützt und die Versorgung voranbringt". Das Institut habe
    wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar gemacht, dieser Weg solle
    mit dem neuen Team an der Spitze fortgesetzt werden.

    Klauber seit 1998 in der Geschäftsführung des WIdO

    Jürgen Klauber kam nach einem Studium der Mathematik, Sozialwissenschaften und
    Psychologie 1990 ins WIdO und leitete von 1992 bis 1996 zunächst das Projekt
