Jürgen Klauber als WIdO-Geschäftsführer verabschiedet

Berlin (ots) - Der langjährige Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts

der AOK (WIdO), Jürgen Klauber, wird heute mit einem wissenschaftlichen

Symposium zu seinem Schwerpunktthema Versorgungsqualität in den Ruhestand

verabschiedet. Klauber war seit 1990 im WIdO tätig und hat das Institut fast

drei Jahrzehnte lang als Geschäftsführer geprägt. Helmut Schröder und Dr. David

Scheller-Kreinsen übernehmen jetzt als Doppelspitze die Leitung des Instituts.



Im Vorfeld des heutigen Symposiums zum Thema "Versorgungsqualität im deutschen

Gesundheitswesen" im AOK-Bundesverband würdigte AOK-Vorständin Dr. Carola

Reimann die Leistungen Klaubers: Unter seiner Leitung seien "wichtige Akzente

bei der Messung und Darstellung von Versorgungsqualität auf der Basis von

Routinedaten" gesetzt worden. Insbesondere mit dem Verfahren zur

"Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR) für bestimmte Operationen und

Behandlungen im Krankenhaus und der Darstellung regionaler

Versorgungsunterschiede im "Qualitätsatlas Pflege" habe das WIdO mehr

Transparenz über die Qualität der Versorgung geschaffen. Zudem habe das Institut

zentrale Handlungsfelder für Strukturreformen aufgezeigt.









Auf Basis der AOK-Abrechnungsdaten und der GKV-Daten habe das WIdO unter

Klaubers Leitung zudem verschiedene Aspekte der Wirtschaftlichkeit der

Versorgung in Analysen beleuchtet. "Das geballte Know-how des WIdO in diesem

Bereich war und ist für uns ein echtes Pfund - und das haben wir ganz wesentlich

Jürgen Klaubers unermüdlichem Einsatz in den letzten 35 Jahren zu verdanken", so

Reimann. Das WIdO habe in der Beratung der AOKs, aber auch der gesamten GKV und

der Gesundheitspolitik wichtige Impulse gegeben. "Mit der neuen Doppelspitze aus

Helmut Schröder und Dr. David Scheller-Kreinsen und einer hoch motivierten

Belegschaft ist unser Forschungsinstitut auch für die Zukunft gut aufgestellt",

betonte Reimann.



Für den Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes betonte Knut Lambertin,

alternierender Vorsitzender für die Versichertenseite, vor allem die Praxisnähe

des WIdO: "Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des WIdO ist unter Leitung von

Jürgen Klauber so ausgerichtet worden, dass sie die Versicherten und die

Gesellschaft unterstützt und die Versorgung voranbringt". Das Institut habe

wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar gemacht, dieser Weg solle

mit dem neuen Team an der Spitze fortgesetzt werden.



Klauber seit 1998 in der Geschäftsführung des WIdO



Jürgen Klauber kam nach einem Studium der Mathematik, Sozialwissenschaften und

Psychologie 1990 ins WIdO und leitete von 1992 bis 1996 zunächst das Projekt





