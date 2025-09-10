mpWAV stellt auf der REHACARE 2025 die KI-gestützte Hörhilfe-App "ClearSense Audio" vor
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - mpWAV, ein führendes Unternehmen im Bereich
der KI-gesteuerten Geräuschreduzierung und Sprachverbesserungstechnologie für
reale Sprachschnittstellen, kündigte an, seine Hörhilfe-App "ClearSense Audio"
auf der REHACARE 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für
Rehabilitation und Gesundheit, die vom 17. bis 20. September in Düsseldorf
stattfindet, vorzustellen.
ClearSense Audio wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher
Hörgeräte zu überwinden, indem sie selbst in lauten Umgebungen wie Cafés,
U-Bahnen, Büros und Hörsälen eine klare Sprachkommunikation ermöglicht - und das
nur mit einem Smartphone und normalen Kopfhörern. Durch die fortschrittliche,
KI-gestützte Sprachverbesserung entfernt die App effektiv Hintergrundgeräusche,
ohne die menschliche Stimme zu verzerren, sodass Nutzer Gespräche wie in einem
ruhigen Raum erleben können. Mit einem Preis von nur 3 Dollar pro Monat bietet
es eine erschwingliche Lösung für Menschen mit Hörverlust und für alle, die sich
im Alltag besser verständigen wollen.
der KI-gesteuerten Geräuschreduzierung und Sprachverbesserungstechnologie für
reale Sprachschnittstellen, kündigte an, seine Hörhilfe-App "ClearSense Audio"
auf der REHACARE 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für
Rehabilitation und Gesundheit, die vom 17. bis 20. September in Düsseldorf
stattfindet, vorzustellen.
ClearSense Audio wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher
Hörgeräte zu überwinden, indem sie selbst in lauten Umgebungen wie Cafés,
U-Bahnen, Büros und Hörsälen eine klare Sprachkommunikation ermöglicht - und das
nur mit einem Smartphone und normalen Kopfhörern. Durch die fortschrittliche,
KI-gestützte Sprachverbesserung entfernt die App effektiv Hintergrundgeräusche,
ohne die menschliche Stimme zu verzerren, sodass Nutzer Gespräche wie in einem
ruhigen Raum erleben können. Mit einem Preis von nur 3 Dollar pro Monat bietet
es eine erschwingliche Lösung für Menschen mit Hörverlust und für alle, die sich
im Alltag besser verständigen wollen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist für ClearSense Audio keine teure
Hardware oder professionelle Anpassung erforderlich. Dank des intuitiven
Designs, der One-Touch-Bedienung und der anpassbaren Klangfunktionen ist das
Gerät sofort einsatzbereit. Die App bietet außerdem Funktionen zur
Lautstärkeregelung, Aufnahme und Entzerrung, die Nutzern mehr Flexibilität in
verschiedenen Hörsituationen bieten.
Die Innovation von mpWAV basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der
Spracherkennung und Klangverarbeitung. Unter der Leitung von Geschäftsführer
Hyung-Min Park hat das Unternehmen firmeneigene Algorithmen für Beamforming,
Echounterdrückung, Schallquellentrennung und robuste Spracherkennung entwickelt.
Diese Technologien wurden durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden
Unternehmen bestätigt.
Die Leistungen des Unternehmens wurden international anerkannt, unter anderem
als zweifacher Gewinner der "CES 2024 Innovation Awards" in den Kategorien
Mobilgeräte, Zubehör und Apps sowie digitale Gesundheit .
Auf der REHACARE 2025 präsentiert mpWAV ClearSense Audio in Halle 4, Stand
4c15-1, und lädt Einkäufer, Fachleute aus dem Gesundheitswesen sowie Partner aus
aller Welt ein, die bahnbrechende Lösung aus erster Hand zu erleben. Das
Unternehmen will seine internationalen Partnerschaften ausbauen sowie seine
Sprachschnittstellentechnologien für breitere Anwendungen in den Bereichen
Gesundheitswesen, Mobilität, Robotik, Unterhaltungselektronik und intelligente
Geräte einsetzen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765552/Picture1.jpg (https://edge.prnew
swire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502731-1&h=465271410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%
2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502731-1%26h%3D2436081052%26u%3Dhttps%253A%252
F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg%26a%3Dhttps%253A
%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg&a=https%3A%2
F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2765552%2FPicture1.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mpwav-st
ellt-auf-der-rehacare-2025-die-ki-gestutzte-horhilfe-app-clearsense-audio-vor-30
2549990.html
Pressekontakt:
mpwav@mpwav.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180895/6114633
OTS: mpWAV
Hardware oder professionelle Anpassung erforderlich. Dank des intuitiven
Designs, der One-Touch-Bedienung und der anpassbaren Klangfunktionen ist das
Gerät sofort einsatzbereit. Die App bietet außerdem Funktionen zur
Lautstärkeregelung, Aufnahme und Entzerrung, die Nutzern mehr Flexibilität in
verschiedenen Hörsituationen bieten.
Die Innovation von mpWAV basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der
Spracherkennung und Klangverarbeitung. Unter der Leitung von Geschäftsführer
Hyung-Min Park hat das Unternehmen firmeneigene Algorithmen für Beamforming,
Echounterdrückung, Schallquellentrennung und robuste Spracherkennung entwickelt.
Diese Technologien wurden durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden
Unternehmen bestätigt.
Die Leistungen des Unternehmens wurden international anerkannt, unter anderem
als zweifacher Gewinner der "CES 2024 Innovation Awards" in den Kategorien
Mobilgeräte, Zubehör und Apps sowie digitale Gesundheit .
Auf der REHACARE 2025 präsentiert mpWAV ClearSense Audio in Halle 4, Stand
4c15-1, und lädt Einkäufer, Fachleute aus dem Gesundheitswesen sowie Partner aus
aller Welt ein, die bahnbrechende Lösung aus erster Hand zu erleben. Das
Unternehmen will seine internationalen Partnerschaften ausbauen sowie seine
Sprachschnittstellentechnologien für breitere Anwendungen in den Bereichen
Gesundheitswesen, Mobilität, Robotik, Unterhaltungselektronik und intelligente
Geräte einsetzen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765552/Picture1.jpg (https://edge.prnew
swire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502731-1&h=465271410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%
2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502731-1%26h%3D2436081052%26u%3Dhttps%253A%252
F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg%26a%3Dhttps%253A
%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg&a=https%3A%2
F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2765552%2FPicture1.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mpwav-st
ellt-auf-der-rehacare-2025-die-ki-gestutzte-horhilfe-app-clearsense-audio-vor-30
2549990.html
Pressekontakt:
mpwav@mpwav.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180895/6114633
OTS: mpWAV
Autor folgen