mpWAV stellt auf der REHACARE 2025 die KI-gestützte Hörhilfe-App "ClearSense Audio" vor

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - mpWAV, ein führendes Unternehmen im Bereich
    der KI-gesteuerten Geräuschreduzierung und Sprachverbesserungstechnologie für
    reale Sprachschnittstellen, kündigte an, seine Hörhilfe-App "ClearSense Audio"
    auf der REHACARE 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für
    Rehabilitation und Gesundheit, die vom 17. bis 20. September in Düsseldorf
    stattfindet, vorzustellen.

    ClearSense Audio wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher
    Hörgeräte zu überwinden, indem sie selbst in lauten Umgebungen wie Cafés,
    U-Bahnen, Büros und Hörsälen eine klare Sprachkommunikation ermöglicht - und das
    nur mit einem Smartphone und normalen Kopfhörern. Durch die fortschrittliche,
    KI-gestützte Sprachverbesserung entfernt die App effektiv Hintergrundgeräusche,
    ohne die menschliche Stimme zu verzerren, sodass Nutzer Gespräche wie in einem
    ruhigen Raum erleben können. Mit einem Preis von nur 3 Dollar pro Monat bietet
    es eine erschwingliche Lösung für Menschen mit Hörverlust und für alle, die sich
    im Alltag besser verständigen wollen.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist für ClearSense Audio keine teure
    Hardware oder professionelle Anpassung erforderlich. Dank des intuitiven
    Designs, der One-Touch-Bedienung und der anpassbaren Klangfunktionen ist das
    Gerät sofort einsatzbereit. Die App bietet außerdem Funktionen zur
    Lautstärkeregelung, Aufnahme und Entzerrung, die Nutzern mehr Flexibilität in
    verschiedenen Hörsituationen bieten.

    Die Innovation von mpWAV basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der
    Spracherkennung und Klangverarbeitung. Unter der Leitung von Geschäftsführer
    Hyung-Min Park hat das Unternehmen firmeneigene Algorithmen für Beamforming,
    Echounterdrückung, Schallquellentrennung und robuste Spracherkennung entwickelt.
    Diese Technologien wurden durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden
    Unternehmen bestätigt.

    Die Leistungen des Unternehmens wurden international anerkannt, unter anderem
    als zweifacher Gewinner der "CES 2024 Innovation Awards" in den Kategorien
    Mobilgeräte, Zubehör und Apps sowie digitale Gesundheit .

    Auf der REHACARE 2025 präsentiert mpWAV ClearSense Audio in Halle 4, Stand
    4c15-1, und lädt Einkäufer, Fachleute aus dem Gesundheitswesen sowie Partner aus
    aller Welt ein, die bahnbrechende Lösung aus erster Hand zu erleben. Das
    Unternehmen will seine internationalen Partnerschaften ausbauen sowie seine
    Sprachschnittstellentechnologien für breitere Anwendungen in den Bereichen
    Gesundheitswesen, Mobilität, Robotik, Unterhaltungselektronik und intelligente
    Geräte einsetzen.

