mpWAV stellt auf der REHACARE 2025 die KI-gestützte Hörhilfe-App "ClearSense Audio" vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - mpWAV, ein führendes Unternehmen im Bereich

der KI-gesteuerten Geräuschreduzierung und Sprachverbesserungstechnologie für

reale Sprachschnittstellen, kündigte an, seine Hörhilfe-App "ClearSense Audio"

auf der REHACARE 2025, einer der weltweit führenden Fachmessen für

Rehabilitation und Gesundheit, die vom 17. bis 20. September in Düsseldorf

stattfindet, vorzustellen.



ClearSense Audio wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher

Hörgeräte zu überwinden, indem sie selbst in lauten Umgebungen wie Cafés,

U-Bahnen, Büros und Hörsälen eine klare Sprachkommunikation ermöglicht - und das

nur mit einem Smartphone und normalen Kopfhörern. Durch die fortschrittliche,

KI-gestützte Sprachverbesserung entfernt die App effektiv Hintergrundgeräusche,

ohne die menschliche Stimme zu verzerren, sodass Nutzer Gespräche wie in einem

ruhigen Raum erleben können. Mit einem Preis von nur 3 Dollar pro Monat bietet

es eine erschwingliche Lösung für Menschen mit Hörverlust und für alle, die sich

im Alltag besser verständigen wollen.





Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist für ClearSense Audio keine teure

Hardware oder professionelle Anpassung erforderlich. Dank des intuitiven

Designs, der One-Touch-Bedienung und der anpassbaren Klangfunktionen ist das

Gerät sofort einsatzbereit. Die App bietet außerdem Funktionen zur

Lautstärkeregelung, Aufnahme und Entzerrung, die Nutzern mehr Flexibilität in

verschiedenen Hörsituationen bieten.



Die Innovation von mpWAV basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der

Spracherkennung und Klangverarbeitung. Unter der Leitung von Geschäftsführer

Hyung-Min Park hat das Unternehmen firmeneigene Algorithmen für Beamforming,

Echounterdrückung, Schallquellentrennung und robuste Spracherkennung entwickelt.

Diese Technologien wurden durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden

Unternehmen bestätigt.



Die Leistungen des Unternehmens wurden international anerkannt, unter anderem

als zweifacher Gewinner der "CES 2024 Innovation Awards" in den Kategorien

Mobilgeräte, Zubehör und Apps sowie digitale Gesundheit .



Auf der REHACARE 2025 präsentiert mpWAV ClearSense Audio in Halle 4, Stand

4c15-1, und lädt Einkäufer, Fachleute aus dem Gesundheitswesen sowie Partner aus

aller Welt ein, die bahnbrechende Lösung aus erster Hand zu erleben. Das

Unternehmen will seine internationalen Partnerschaften ausbauen sowie seine

Sprachschnittstellentechnologien für breitere Anwendungen in den Bereichen

Gesundheitswesen, Mobilität, Robotik, Unterhaltungselektronik und intelligente

Geräte einsetzen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765552/Picture1.jpg (https://edge.prnew

swire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502731-1&h=465271410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%

2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502731-1%26h%3D2436081052%26u%3Dhttps%253A%252

F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg%26a%3Dhttps%253A

%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2765552%252FPicture1.jpg&a=https%3A%2

F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2765552%2FPicture1.jpg)



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mpwav-st

ellt-auf-der-rehacare-2025-die-ki-gestutzte-horhilfe-app-clearsense-audio-vor-30

2549990.html



Pressekontakt:



mpwav@mpwav.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180895/6114633

OTS: mpWAV







