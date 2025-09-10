Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia

Linz/Frankfurt (ots) - Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit

Niederlassung in Frankfurt wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award

für "Höchste Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet.



Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport

und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung

ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung

befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in

verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.





emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften

Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von

emporia Telecom: "Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren

Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Mit der Geld-Zurück-Garantie in

Deutschland haben wir das Vertrauen der Kundinnen und Kunden erobert."



Pressekontakt:



emporia Telecom

Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman

Telefon: +43 670 7010 322

E-Mail: mailto:Walter.Deil@emporiamobile.com

Website: https://www.emporiamobile.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/6114636

OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG







