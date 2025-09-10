Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia
Linz/Frankfurt (ots) - Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit
Niederlassung in Frankfurt wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award
für "Höchste Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet.
Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport
und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung
ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung
befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in
verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.
emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften
Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von
emporia Telecom: "Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren
Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Mit der Geld-Zurück-Garantie in
Deutschland haben wir das Vertrauen der Kundinnen und Kunden erobert."
Pressekontakt:
emporia Telecom
Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman
Telefon: +43 670 7010 322
E-Mail: mailto:Walter.Deil@emporiamobile.com
Website: https://www.emporiamobile.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/6114636
OTS: emporia Telecom GmbH & Co. KG
