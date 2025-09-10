    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia

    Linz/Frankfurt (ots) - Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit
    Niederlassung in Frankfurt wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award
    für "Höchste Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet.

    Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport
    und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung
    ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung
    befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in
    verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.

    emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften
    Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von
    emporia Telecom: "Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren
    Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Mit der Geld-Zurück-Garantie in
    Deutschland haben wir das Vertrauen der Kundinnen und Kunden erobert."

    Verfasst von news aktuell
