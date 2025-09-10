Togg stellt KI-Plattform Can.ai auf der IAA Mobility 2025 vor

MÜNCHEN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Mobilitätsmarke Togg hat auf der IAA Mobility 2025 in München erstmals ihre mit Microsoft Türkiye gemeinsam entwickelte KI-Plattform Can.ai vorgestellt. Besucherinnen und Besucher konnten Can.ai im Rahmen realer Szenarien erleben – eine agentische KI, die über klassische Sprachassistenten hinausgeht: Sie verfü gt über kontextuelles Bewusstsein, funktioniert ohne traditionelle Benutzeroberfläche (ZeroTouchUI), kann Entscheidungen treffen und stößt Prozesse automatisch an.

Togg stellte auf der IAA Mobility 2025 ihre neuesten Produkte, Designs und Technologien vor. In der eigens eingerichteten „Trumore Zone" konnten Messegäste konkrete Nutzungsszenarien wie intelligentes Laderouten-Management, sprachgesteuerte Fahrzeugservices sowie Medien- und Gesundheitsanwendungen ohne klassische Benutzeroberfläche erproben.

ZeroTouchUI und agentische KI: Die nächste Stufe der Interaktion

Seit ihrer Gründung setzt Togg künstliche Intelligenz nicht nur funktional ein, sondern als integrativen Bestandteil ihrer digitalen Architektur. Bereits 2020 errichtete Togg in Türkiye eine der größten GPU-basierten Infrastrukturen für das Training komplexer KI-Modelle und setzte alle Systeme konsequent in einer Microservice-Architektur um. Dieser Ansatz bildet heute die Basis für die von Togg entwickelte agentische-KI-Architektur. Darauf aufbauend entstand in Zusammenarbeit mit Microsoft Türkiye die Plattform Can.ai, die auf der Microsoft Azure Cloud und den Technologien von OpenAI basiert.

Neue Generation von Nutzererlebnissen mit Can.ai

Can.ai interagiert nicht über eine traditionelle Benutzeroberfläche, sondern verarbeitet mehrschichtige Daten wie Nutzerintention, Zeitpunkt, Standort, Fahrzeugzustand und bisheriges Verhalten. So entsteht eine KI-Infrastruktur, die kontextbezogene Interaktionen ermöglicht. Die Plattform lässt sich vielseitig einsetzen – von smarten Geräten und mobilen Anwendungen bis hin zu Callcentern und Unternehmenssystemen. Ihre Architektur geht über reaktive Antworten hinaus: Sie zeigt Empathie, lernt kontinuierlich, trifft Vorhersagen und handelt proaktiv im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer.