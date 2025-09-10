Luxus pur
Die Top 10 Mietwohnungen auf immowelt.de
Nürnberg (ots) - immowelt präsentiert die 10 exklusivsten Mietwohnungen
Deutschlands:
- Platz 1 in Düsseldorf: An der Spitze steht ein Penthouse am Rhein für 17.500
EUR Kaltmiete im Monat - 246 Quadratmeter Wohnfläche mit exklusivem Ausblick
und edler Ausstattung
- Berlin als Hotspot: 7 Wohnungen in der Hauptstadt schaffen es in die Top 10
- Wohnen am Wasser und in Metropolen: Luxuswohnungen sind vor allem in
außergewöhnlichen Lagen gefragt
Ob ein Penthouse mit eigenem Pool am Rhein, lichtdurchflutete Apartments im
Herzen Berlins oder ein Domizil direkt am See - die exklusivsten Mietwohnungen
Deutschlands setzen Maßstäbe in Lage, Ausstattung und Wohnkomfort. Wer hier
einzieht, wohnt nicht nur auf höchstem Niveau, sondern profitiert auch von
besonderen Highlights wie Dachterrassen, Wellnessbereichen oder
Concierge-Services. immowelt präsentiert die Top 10 der aktuell inserierten
Luxus-Mietwohnungen.
Düsseldorf: Penthouse mit Dachterrassenpool - 17.500 EUR*
Über 3 Etagen erstreckt sich dieses luxuriöse Penthouse im Düsseldorfer
Medienhafen. Es besticht mit einer exklusiven Ausstattung und einem privaten
Pool auf der Dachterrasse. Die Wohnung mit Rheinblick verfügt über 6 Zimmer,
insgesamt 2 Terrassen und einen Balkon. Die Räume sind vollständig eingerichtet
und geprägt von minimalistischen Maßanfertigungen und hochwertigen Materialien.
Eine Sauna, großzügige Fensterfronten und elegante Vollholzfußböden runden das
Angebot ab.
Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/8b3387fe-90ab-4c5b-b9f4-7ca4e9156db4)
Fotos der Wohnung in Düsseldorf (Copyright: Sotheby´s International Realty
NRW/Pantera Living Köln GmbH) stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_g
roup2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_09_10_Luxus-Wohnungen_Miete_
Platz1_Duesseldorf.zip) zum Download bereit.
Rottach-Egern: Luxus am Tegernsee - 15.000 EUR
Direkt am Tegernsee liegt diese außergewöhnliche Wohnung mit 241 Quadratmetern
verteilt auf 2 Stockwerken und 5 Zimmern. Im Obergeschoss erstreckt sich der
lichtdurchflutete Empfangs- und Wohnbereich mit Panoramakamin und die offene
Küche mit Essplatz - alles mit atemberaubendem Bick auf den Tegernsee. Umgeben
von Bergen und See bietet das Objekt besonderen Wohnkomfort in einer der
schönsten Regionen Deutschlands.
Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/e5737bbc-aa89-42e2-a80c-41a2d07034cb)
Berlin: Apartment im Beisheim Center - 12.000 EUR
Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an
Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern
Berlin: Apartment im Beisheim Center - 12.000 EUR
Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an
Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern
