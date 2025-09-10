Die Top 10 Mietwohnungen auf immowelt.de

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nürnberg (ots) - immowelt präsentiert die 10 exklusivsten Mietwohnungen
    Deutschlands:

    - Platz 1 in Düsseldorf: An der Spitze steht ein Penthouse am Rhein für 17.500
    EUR Kaltmiete im Monat - 246 Quadratmeter Wohnfläche mit exklusivem Ausblick
    und edler Ausstattung
    - Berlin als Hotspot: 7 Wohnungen in der Hauptstadt schaffen es in die Top 10
    - Wohnen am Wasser und in Metropolen: Luxuswohnungen sind vor allem in
    außergewöhnlichen Lagen gefragt

    Ob ein Penthouse mit eigenem Pool am Rhein, lichtdurchflutete Apartments im
    Herzen Berlins oder ein Domizil direkt am See - die exklusivsten Mietwohnungen
    Deutschlands setzen Maßstäbe in Lage, Ausstattung und Wohnkomfort. Wer hier
    einzieht, wohnt nicht nur auf höchstem Niveau, sondern profitiert auch von
    besonderen Highlights wie Dachterrassen, Wellnessbereichen oder
    Concierge-Services. immowelt präsentiert die Top 10 der aktuell inserierten
    Luxus-Mietwohnungen.

    Düsseldorf: Penthouse mit Dachterrassenpool - 17.500 EUR*

    Über 3 Etagen erstreckt sich dieses luxuriöse Penthouse im Düsseldorfer
    Medienhafen. Es besticht mit einer exklusiven Ausstattung und einem privaten
    Pool auf der Dachterrasse. Die Wohnung mit Rheinblick verfügt über 6 Zimmer,
    insgesamt 2 Terrassen und einen Balkon. Die Räume sind vollständig eingerichtet
    und geprägt von minimalistischen Maßanfertigungen und hochwertigen Materialien.
    Eine Sauna, großzügige Fensterfronten und elegante Vollholzfußböden runden das
    Angebot ab.

    Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/8b3387fe-90ab-4c5b-b9f4-7ca4e9156db4)

    Fotos der Wohnung in Düsseldorf (Copyright: Sotheby´s International Realty
    NRW/Pantera Living Köln GmbH) stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_g
    roup2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_09_10_Luxus-Wohnungen_Miete_
    Platz1_Duesseldorf.zip) zum Download bereit.

    Rottach-Egern: Luxus am Tegernsee - 15.000 EUR

    Direkt am Tegernsee liegt diese außergewöhnliche Wohnung mit 241 Quadratmetern
    verteilt auf 2 Stockwerken und 5 Zimmern. Im Obergeschoss erstreckt sich der
    lichtdurchflutete Empfangs- und Wohnbereich mit Panoramakamin und die offene
    Küche mit Essplatz - alles mit atemberaubendem Bick auf den Tegernsee. Umgeben
    von Bergen und See bietet das Objekt besonderen Wohnkomfort in einer der
    schönsten Regionen Deutschlands.

    Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/e5737bbc-aa89-42e2-a80c-41a2d07034cb)

    Berlin: Apartment im Beisheim Center - 12.000 EUR

    Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an
    Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern
