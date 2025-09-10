Die Top 10 Mietwohnungen auf immowelt.de

Nürnberg (ots) - immowelt präsentiert die 10 exklusivsten Mietwohnungen

Deutschlands:



- Platz 1 in Düsseldorf: An der Spitze steht ein Penthouse am Rhein für 17.500

EUR Kaltmiete im Monat - 246 Quadratmeter Wohnfläche mit exklusivem Ausblick

und edler Ausstattung

- Berlin als Hotspot: 7 Wohnungen in der Hauptstadt schaffen es in die Top 10

- Wohnen am Wasser und in Metropolen: Luxuswohnungen sind vor allem in

außergewöhnlichen Lagen gefragt



Ob ein Penthouse mit eigenem Pool am Rhein, lichtdurchflutete Apartments im

Herzen Berlins oder ein Domizil direkt am See - die exklusivsten Mietwohnungen

Deutschlands setzen Maßstäbe in Lage, Ausstattung und Wohnkomfort. Wer hier

einzieht, wohnt nicht nur auf höchstem Niveau, sondern profitiert auch von

besonderen Highlights wie Dachterrassen, Wellnessbereichen oder

Concierge-Services. immowelt präsentiert die Top 10 der aktuell inserierten

Luxus-Mietwohnungen.









Über 3 Etagen erstreckt sich dieses luxuriöse Penthouse im Düsseldorfer

Medienhafen. Es besticht mit einer exklusiven Ausstattung und einem privaten

Pool auf der Dachterrasse. Die Wohnung mit Rheinblick verfügt über 6 Zimmer,

insgesamt 2 Terrassen und einen Balkon. Die Räume sind vollständig eingerichtet

und geprägt von minimalistischen Maßanfertigungen und hochwertigen Materialien.

Eine Sauna, großzügige Fensterfronten und elegante Vollholzfußböden runden das

Angebot ab.



Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/8b3387fe-90ab-4c5b-b9f4-7ca4e9156db4)



Fotos der Wohnung in Düsseldorf (Copyright: Sotheby´s International Realty

NRW/Pantera Living Köln GmbH) stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_g

roup2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_09_10_Luxus-Wohnungen_Miete_

Platz1_Duesseldorf.zip) zum Download bereit.



Rottach-Egern: Luxus am Tegernsee - 15.000 EUR



Direkt am Tegernsee liegt diese außergewöhnliche Wohnung mit 241 Quadratmetern

verteilt auf 2 Stockwerken und 5 Zimmern. Im Obergeschoss erstreckt sich der

lichtdurchflutete Empfangs- und Wohnbereich mit Panoramakamin und die offene

Küche mit Essplatz - alles mit atemberaubendem Bick auf den Tegernsee. Umgeben

von Bergen und See bietet das Objekt besonderen Wohnkomfort in einer der

schönsten Regionen Deutschlands.



Zum Exposé (https://www.immowelt.de/expose/e5737bbc-aa89-42e2-a80c-41a2d07034cb)



Berlin: Apartment im Beisheim Center - 12.000 EUR



Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an

Die Tower Apartments liegen oberhalb des The Ritz-Carlton und sind an
Exklusivität kaum zu überbieten. Im 14. Stock liegt diese Wohnung mit 4 Zimmern





