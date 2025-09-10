US-Tochter FFPP stellt mit OK.ai einen neuen Alltags-Assistenten für Kommunikation, Planung und Finanzfragen vor

OK.ai unterstützt bei alltäglichen Aufgaben wie dem Formulieren von Nachrichten, der Strukturierung von Terminen, der schnellen Faktenrecherche oder der Suche nach Reise- und Ideen-Vorschlägen. Der Assistent ist dezent in die App eingebettet – präsent, wenn er gebraucht wird, und zurückhaltend, wenn nicht. Auf Basis des modernen LLM (Large Language Model) liefert OK.ai klare und zuverlässige Antworten – auch bei komplexeren Anfragen.

Berlin (IRW-Press/10.09.2025) - Berlin, 10. September 2025 – Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass ihre US-Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) die Kommunikations- und Finanzplattform OK.secure um den neuen KI-Assistenten OK.ai erweitert hat. Damit wird OK.secure künftig um eine integrierte Unterstützung für Kommunikation, Organisation und Finanzfragen ergänzt.

Der Assistent verarbeitet ausschließlich Informationen, die Nutzerinnen und Nutzer aktiv freigeben. Wie schon bei Nachrichten und Anrufen, werden keine sensiblen Daten ausgelesen; standardmäßig ist lediglich der Nutzername bekannt. OK.secure kombiniert Messaging, Anrufe, Cloud-Speicher und Krypto-Funktionen in einem geschlossenen, hochsicheren System. OK.ai steht allen Anwenderinnen und Anwendern kostenfrei zur Verfügung – ohne Abonnement und ohne Zusatzgebühren.

"Unsere Beteiligung Fast Finance Pay Corp. bietet damit ein neues Niveau an Kommunikation und Unterstützung für Nutzer", sagt Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG. "Unser gemeinsamer Anspruch war und ist stets erstklassige, privacy-first Lösungen. OK.ai spiegelt diese Mission: nahtlos integriert, äußerst hilfreich und konsequent datenschutzorientiert."

"Der blaue Kreis mit dem 'ai'-Label ist mehr als ein Designelement: Er ist die Abkürzung zu Wissen, Kreativität und schnellen Lösungen – direkt im Chat, nahtlos in den intuitiven Nutzungsprozess integriert ", so Jensen weiter.

Die aktualisierte Version von OK.secure mit integriertem OK.ai ist ab sofort für Android, iOS sowie als Web-Client erhältlich.

OK.ai wickelt keine Transaktionen ab und bietet keine Finanzberatung an. Es stellt lediglich allgemeine Informationen und Unterstützung bereit.

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

