Uppercut fürs Depot: Trump Jr. löst historisches Kurs-Beben aus

Die Aktie der Mixed Martial Arts Group (MMA) hat am Dienstag einen historischen Kurssprung verzeichnet, nachdem Donald Trump Jr. seinen Einstieg als strategischer Berater verkündet hatte. Der Kurs verdoppelte sich zeitweise und legte bereits im vorbörslichen Handel um bis zu 155 Prozent zu. Es war die heftigste Bewegung seit dem Börsenstart im März 2024, verbunden mit einem Handelsvolumen von 27 Millionen Aktien – weit über dem üblichen Durchschnitt von rund 786.000 Stück.

Das Unternehmen teilte mit, Trump Jr. solle Vorstand und Managementteam strategisch beraten. Ziel sei es, die weltweite Bekanntheit der Marke zu steigern und die "Kommerzialisierung seiner Kampfsportplattformen, Technologien, Trainingsprogramme und Fan-Engagement-Infrastruktur" zu beschleunigen. Trump Jr. erklärte zu seiner neuen Rolle: "Ich setze mich leidenschaftlich dafür ein, Kleinunternehmer beim Erfolg zu unterstützen, und möchte MMA dabei helfen, dieses Unternehmen mit Fans zu verbinden, die lernen, trainieren und sich selbst zu Höchstleistungen motivieren wollen."

Die Personalie festigt die Verbindungen zwischen der Familie Trump und der Kampfsportszene. UFC-Chef Dana White gilt als enger Verbündeter von Präsident Donald Trump, beide sind bereits bei mehreren Kämpfen gemeinsam aufgetreten. Zudem ist für kommendes Jahr ein UFC-Event auf dem Rasen des Weißen Hauses geplant.

Bei MMA soll Trump Jr. künftig auch eng mit dem Investor und Kampfsport-Star Conor McGregor zusammenarbeiten. McGregor begrüßte den Schritt: "Mit Dons Eintritt in unser Team könnte ich nicht begeisterter sein über die Zukunft, die wir gemeinsam bei MMA aufbauen."

Die Aktie notierte am Montag noch bei 85 Cent und war seit Jahresbeginn um knapp 40 Prozent gefallen. Nach dem Kurssprung von Dienstag schloss die Aktie den Handel über 70 Prozent höher und erstmals seit Anfang August wieder bei über einem US-Dollar. Am Mittwoch notieren die Titel zunächst mit roten Vorzeichen. Anleger scheinen die massiven Gewinne mitnehmen zu wollen.

Trump Jr. bringt zusätzlich seine Erfahrung als Direktor der Trump Media & Technology Group ein, die die Plattform Truth Social betreibt. Nach Angaben von MMA soll er dem Unternehmen helfen, neue Partnerschaften zu erschließen, unter anderem mit der UFC Gym Group.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




