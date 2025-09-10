China übernimmt technologische Führungsposition in der Automobilindustrie, Märkte entkoppeln sich zunehmend (FOTO)

MÃ¼nchen (ots) -- Roland Berger Automotive Disruption Radar: China auf Platz 1, Dominanz beiE-Auto-PrÃ¤ferenz (95%), -Marktanteil (25%) und Entwicklungstempo- Deutschland auf Platz 7: E-Auto-PrÃ¤ferenz sinkt von 55 auf 45 Prozent, aberStÃ¤rken bei autonomem Fahren, Patenten und Export- Regionen entwickeln sich bei Software, Standards und Kundenerwartungenauseinander - Hersteller brauchen unterschiedliche StrategienSeptember 2025: Die globale Automobilindustrie steht an einem Wendepunkt. Wiedie neue Ausgabe des Automotive Disruption Radar (ADR 14) von Roland Bergerzeigt, Ã¼bernimmt China zunehmend die technologische FÃ¼hrung in der Branche undbelegt damit die Spitzenposition unter den betrachteten LÃ¤ndern. Dagegen gerateneuropÃ¤ische LÃ¤nder und vor allem die USA unter Druck. Deutschland hÃ¤lt sich mitPlatz 7 in der FÃ¼hrungsgruppe, vor allem aufgrund von Fortschritten beimautonomen Fahren, stabiler Patentanmeldungen sowie seiner exportorientiertenHersteller. Die Studie, fÃ¼r die die Roland Berger-Experten 22 Automobilnationenweltweit nach 26 Indikatoren analysiert und zudem mehr als 22.000 Autobesitzerbefragt haben, zeigt auch, dass sich die regionalen Ã–kosysteme zunehmendauseinanderentwickeln: Die Unterschiede zwischen den MÃ¤rkten, etwa beitechnologischen Standards, Regulierung oder auch KundenprÃ¤ferenzen, nehmenrasant zu - vor allem zwischen China und dem Rest der Welt. Auch wenn einevollstÃ¤ndige Entkopplung unwahrscheinlich ist, zwingt diese Entwicklung dieAutomobilhersteller dazu, je nach Zielregion unterschiedliche Herangehensweisenzu nutzen."Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gang, aber sie lÃ¤uftnicht weltweit im Gleichschritt", sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei RolandBerger. "China legt mit hohem Tempo vor und dominiert inzwischen alleSchlÃ¼sselbereiche der Automobilindustrie - vom Marktanteil der Elektroautos Ã¼berdie Ladeinfrastruktur bis hin zu KI-basierten Fahrerassistenzsystemen. Zudementwickeln chinesische Hersteller neue Fahrzeuge innerhalb von 24 bis 40Monaten, wÃ¤hrend die EuropÃ¤er dafÃ¼r 48 bis 60 Monate benÃ¶tigen. Daher fÃ¤lltEuropa zurÃ¼ck."Marktanteil von E-Autos in China mehr als doppelt so hoch wie in EuropaChina setzt sich daher im Ranking des ADR 14 deutlich von seinen Verfolgern ab:Vor allem mit Bestwerten bei den Indikatoren Technologie und Infrastrukturunterstreicht das Land seine fÃ¼hrende Position in den entscheidenden FeldernElektromobilitÃ¤t und Autonomes Fahren. Dazu kommen ein ausgeprÃ¤gtes Interesse