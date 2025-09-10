    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht
    China übernimmt technologische Führungsposition in der Automobilindustrie, Märkte entkoppeln sich zunehmend (FOTO)

    MÃ¼nchen (ots) -

    - Roland Berger Automotive Disruption Radar: China auf Platz 1, Dominanz bei
    E-Auto-PrÃ¤ferenz (95%), -Marktanteil (25%) und Entwicklungstempo
    - Deutschland auf Platz 7: E-Auto-PrÃ¤ferenz sinkt von 55 auf 45 Prozent, aber
    StÃ¤rken bei autonomem Fahren, Patenten und Export
    - Regionen entwickeln sich bei Software, Standards und Kundenerwartungen
    auseinander - Hersteller brauchen unterschiedliche Strategien

    September 2025: Die globale Automobilindustrie steht an einem Wendepunkt. Wie
    die neue Ausgabe des Automotive Disruption Radar (ADR 14) von Roland Berger
    zeigt, Ã¼bernimmt China zunehmend die technologische FÃ¼hrung in der Branche und
    belegt damit die Spitzenposition unter den betrachteten LÃ¤ndern. Dagegen geraten
    europÃ¤ische LÃ¤nder und vor allem die USA unter Druck. Deutschland hÃ¤lt sich mit
    Platz 7 in der FÃ¼hrungsgruppe, vor allem aufgrund von Fortschritten beim
    autonomen Fahren, stabiler Patentanmeldungen sowie seiner exportorientierten
    Hersteller. Die Studie, fÃ¼r die die Roland Berger-Experten 22 Automobilnationen
    weltweit nach 26 Indikatoren analysiert und zudem mehr als 22.000 Autobesitzer
    befragt haben, zeigt auch, dass sich die regionalen Ã–kosysteme zunehmend
    auseinanderentwickeln: Die Unterschiede zwischen den MÃ¤rkten, etwa bei
    technologischen Standards, Regulierung oder auch KundenprÃ¤ferenzen, nehmen
    rasant zu - vor allem zwischen China und dem Rest der Welt. Auch wenn eine
    vollstÃ¤ndige Entkopplung unwahrscheinlich ist, zwingt diese Entwicklung die
    Automobilhersteller dazu, je nach Zielregion unterschiedliche Herangehensweisen
    zu nutzen.

    "Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gang, aber sie lÃ¤uft
    nicht weltweit im Gleichschritt", sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland
    Berger. "China legt mit hohem Tempo vor und dominiert inzwischen alle
    SchlÃ¼sselbereiche der Automobilindustrie - vom Marktanteil der Elektroautos Ã¼ber
    die Ladeinfrastruktur bis hin zu KI-basierten Fahrerassistenzsystemen. Zudem
    entwickeln chinesische Hersteller neue Fahrzeuge innerhalb von 24 bis 40
    Monaten, wÃ¤hrend die EuropÃ¤er dafÃ¼r 48 bis 60 Monate benÃ¶tigen. Daher fÃ¤llt
    Europa zurÃ¼ck."

    Marktanteil von E-Autos in China mehr als doppelt so hoch wie in Europa

    China setzt sich daher im Ranking des ADR 14 deutlich von seinen Verfolgern ab:
    Vor allem mit Bestwerten bei den Indikatoren Technologie und Infrastruktur
    unterstreicht das Land seine fÃ¼hrende Position in den entscheidenden Feldern
    ElektromobilitÃ¤t und Autonomes Fahren. Dazu kommen ein ausgeprÃ¤gtes Interesse
    Seite 1 von 2 



