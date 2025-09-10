Wyden ermöglicht führenden Finanzinstituten Zugang zur vollregulierten, institutionellen Krypto-Handelsinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital
Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit Wyden
ein, der führenden institutionellen Plattform für den Handel mit digitalen
Assets. Diese Zusammenarbeit erweitert Wyden's Netzwerk integrierter
Liquiditätsanbieter. Banken, Broker und Asset Manager können über eine einzige
Schnittstelle auf die vollständig regulierte, institutionelle Handelslösung von
Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Die Anbindung gewährleistet einen nahtlosen,
sicheren und effizienten Zugang für Finanzinstitute und bietet zugleich Best
Execution sowie optimierte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette
digitaler Assets.
"Wir freuen uns, Wyden als einen führenden Anbieter von
Order-and-Execution-Management-Systemen im Bereich Kryptowährungen künftig als
Krypto-Infrastrukturpartner zu unterstützen," sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head
of Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Durch die Integration
unserer MiCAR-konformen Handelslösung erweitert Wyden den Zugang für
Finanzinstitute zu vollständig regulierter Liquidität. Unsere Handelslösung
bietet attraktive Preise und steht Wyden-Kunden sofort und ohne technischen
Aufwand zur Verfügung."
"Durch die wachsende Nachfrage nach institutioneller Infrastruktur für digitale
Assets wird der Zugang zu regulierten und vertrauenswürdigen Anbietern wie
Boerse Stuttgart Digital immer wichtiger", fügt Andy Flury, Gründer und CEO von
Wyden, hinzu. "Dank der Partnerschaft mit einem Krypto-Infrastrukturpartner,
dessen Lösungen sich seit 2019 bewährt haben, können wir unseren Kunden einen
erweiterten Marktzugang und optimale Konnektivität bieten."
