    Wyden ermöglicht führenden Finanzinstituten Zugang zur vollregulierten, institutionellen Krypto-Handelsinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital

    Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit Wyden
    ein, der führenden institutionellen Plattform für den Handel mit digitalen
    Assets. Diese Zusammenarbeit erweitert Wyden's Netzwerk integrierter
    Liquiditätsanbieter. Banken, Broker und Asset Manager können über eine einzige
    Schnittstelle auf die vollständig regulierte, institutionelle Handelslösung von
    Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Die Anbindung gewährleistet einen nahtlosen,
    sicheren und effizienten Zugang für Finanzinstitute und bietet zugleich Best
    Execution sowie optimierte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette
    digitaler Assets.

    "Wir freuen uns, Wyden als einen führenden Anbieter von
    Order-and-Execution-Management-Systemen im Bereich Kryptowährungen künftig als
    Krypto-Infrastrukturpartner zu unterstützen," sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head
    of Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Durch die Integration
    unserer MiCAR-konformen Handelslösung erweitert Wyden den Zugang für
    Finanzinstitute zu vollständig regulierter Liquidität. Unsere Handelslösung
    bietet attraktive Preise und steht Wyden-Kunden sofort und ohne technischen
    Aufwand zur Verfügung."

    "Durch die wachsende Nachfrage nach institutioneller Infrastruktur für digitale
    Assets wird der Zugang zu regulierten und vertrauenswürdigen Anbietern wie
    Boerse Stuttgart Digital immer wichtiger", fügt Andy Flury, Gründer und CEO von
    Wyden, hinzu. "Dank der Partnerschaft mit einem Krypto-Infrastrukturpartner,
    dessen Lösungen sich seit 2019 bewährt haben, können wir unseren Kunden einen
    erweiterten Marktzugang und optimale Konnektivität bieten."

