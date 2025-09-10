Wyden ermöglicht führenden Finanzinstituten Zugang zur vollregulierten, institutionellen Krypto-Handelsinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://eur06.safelinks.protection.o

Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit Wyden

ein, der führenden institutionellen Plattform für den Handel mit digitalen

Assets. Diese Zusammenarbeit erweitert Wyden's Netzwerk integrierter

Liquiditätsanbieter. Banken, Broker und Asset Manager können über eine einzige

Schnittstelle auf die vollständig regulierte, institutionelle Handelslösung von

Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Die Anbindung gewährleistet einen nahtlosen,

sicheren und effizienten Zugang für Finanzinstitute und bietet zugleich Best

Execution sowie optimierte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette

digitaler Assets.



"Wir freuen uns, Wyden als einen führenden Anbieter von

Order-and-Execution-Management-Systemen im Bereich Kryptowährungen künftig als

Krypto-Infrastrukturpartner zu unterstützen," sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head

of Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Durch die Integration

unserer MiCAR-konformen Handelslösung erweitert Wyden den Zugang für

Finanzinstitute zu vollständig regulierter Liquidität. Unsere Handelslösung

bietet attraktive Preise und steht Wyden-Kunden sofort und ohne technischen

Aufwand zur Verfügung."



"Durch die wachsende Nachfrage nach institutioneller Infrastruktur für digitale

Assets wird der Zugang zu regulierten und vertrauenswürdigen Anbietern wie

Boerse Stuttgart Digital immer wichtiger", fügt Andy Flury, Gründer und CEO von

Wyden, hinzu. "Dank der Partnerschaft mit einem Krypto-Infrastrukturpartner,

dessen Lösungen sich seit 2019 bewährt haben, können wir unseren Kunden einen

erweiterten Marktzugang und optimale Konnektivität bieten."



