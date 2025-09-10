ROUNDUP
Novo Nordisk streicht tausende Stellen - Ausblick erneut angepasst
- Novo Nordisk streicht weltweit 9.000 Jobs, Dänemark betroffen.
- Hohe Umstrukturierungskosten belasten Unternehmensausblick.
- Wettbewerbsdruck durch günstigere Alternativen wächst stark.
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Die zunehmenden Probleme beim Pharmakonzern Novo Nordisk haben nun auch ernste Konsequenzen für die Belegschaft. Die Dänen kündigten am Mittwoch den Wegfall von 9.000 Jobs weltweit an, mehr als die Hälfte davon im Heimatland Dänemark. 11,5 Prozent der Mitarbeitenden sind damit insgesamt betroffen, wie Novo Nordisk in Bagsvaerd mitteilte. Damit setzt der neue Konzernchef Mike Doustdar nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt bereits den Rotstift an. Die hohen Kosten für die Umstrukturierung belasten auch die Aussichten für das Jahr: Das Management stutzte seinen Ausblick für 2025 ein weiteres Mal. An der Börse legte die Aktie im frühen Handel dennoch zu.
Das im Stoxx50 notierte Papier kletterte am späten Vormittag zuletzt um mehr als zweieinhalb Prozent. Einige Investoren dürften damit womöglich bereits eine Wette auf eine bessere Zukunft von Novo Nordisk abschließen, denn im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie immer noch rund 44 Prozent verloren. Seit dem Rekordhoch von Juni 2024 bei 1033 Kronen hat das Papier sogar rund zwei Drittel an Wert eingebüßt - aktuell kostet ein Anteilsschein knapp 348 Kronen.
Der ehemals gefeierte Vorreiter bei Diabetesmitteln und Gewichtssenkern hat aktuell mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck zu kämpfen, wodurch er langsamer wächst als erhofft. So gilt etwa das Abnehmmittel Zepbound des US-Herstellers Eli Lilly als effektiver im Vergleich zu Wegovy von Novo Nordisk. Vor allem aber machen Hersteller billiger Kopien, darunter auch US-Apotheken und Online-Anbieter, den Dänen auf dem wichtigen US-Markt derzeit das Leben schwer. Sie nutzen wohl regulatorische Grauzonen, wogegen Novo Nordisk gerichtlich vorgehen will.
Nachdem die Probleme bereits den früheren Unternehmenschef Lars Fruergaard Jorgensen den Job gekostet hatten, soll es nun vor allem die Belegschaft im Stammland Dänemark treffen. Dort sollen 5.000 Job abgebaut werden, was mehr als die Hälfte der weltweit vorgesehenen Stellenstreichungen ausmacht. Nach mehrfachen Kapazitätsausweitungen arbeiteten zuletzt 78.400 Menschen weltweit für den Konzern.
Die Kosten für die Restrukturierung bezifferte Novo Nordisk zur Wochenmitte auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd Euro), einschließlich Wertminderungen. Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen, hieß es in der Mitteilung weiter. So soll der Konzern vor allem weiter auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und bei krankhaft starkem Übergewicht (Adipositas) ausgerichtet werden.
Der seit dem 7. August amtierende Konzernchef Doustdar erklärte, dass auch Novo Nordisk sich weiter entwickeln müsse, da die Märkte insbesondere bei Adipositas wettbewerbsintensiver und verbraucherorientierter geworden seien. "Das bedeutet, dass wir eine stärker leistungsorientierte Kultur etablieren, unsere Ressourcen noch effektiver einsetzen und Investitionen dort priorisieren müssen, wo sie die größte Wirkung erzielen - in unseren führenden Therapiebereichen."
Der angepasste Ausblick sieht jetzt vor, dass der bereinigte operative Gewinn im Gesamtjahr abseits der Wechselkurseffekte um 4 bis 10 Prozent anzieht. Ursprünglich war Novo Nordisk sogar einmal von plus 19 bis 27 Prozent ausgegangen, hatte seine Ziele aber dann wegen des gestiegenen Wettbewerbs im Mai und dann noch einmal im Juli gesenkt. Aussagen zum Umsatzziel machte Novo Nordisk in seiner aktuellen Mitteilung nicht - hier stand zuletzt für 2025 ein Wachstum auf Basis konstanter Währungen von 8 bis 14 Prozent im Plan./tav/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 640,5 auf Tradegate (10. September 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 160,20 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 452,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +617,98 %/+1.209,26 % bedeutet.
Kurs unter 47€ - hab heute nochmal nachgekauft 😎
Börse geht rauf und runter - ich bin fundamental davon überzeugt, dass es mit NN aufwärts geht… wird wahrscheinlich noch etwas dauern bis das bei allen Marktteilnehmern verfestigt, aber dafür kann ich zumindest unter 47€ zukaufen 😎
Wenn mittlerweile wöchentlich Artikel zur Abnehmspritze in der BILD und in der Kronenzeitung landen und der Chef der Apothekenumschau auf einer halben Seiten in einer Münchner Tageszeitung über seine Erfahrungen berichtet, dann zeigt einem dass…?
…dass die Abnehmspritze mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaften angekommen ist.
Wenn nun auch noch erwiesenermaßen Cardiovaskular und vielleicht sogar Alzheimer hinzu kommt, dann wird die Zukunft rosig - zumindest für die Aktien von NN und EL und für uns Aktionäre 📈
Jeder Kurs dieser Erde wird manipuliert und zwar durch das Agieren der Marktteilnehmer. Das nennt man dann Markt. Wenn der Bäcker ein Brötchen zu 1,20 € verkauft und dem besondere Kräfte zuschreibt und die Leute Schlange stehen, wird er den Preis nicht mehr senken.
Ich denke, der Markt preist einfach einige Unsicherheiten ein, wie Durchsetzung am Markt, Eli Lilly, möglicher Fail Alzheimer, neuer CEO, revidierte Umsatz und Gewinnzahlen etc. etc. Dafür eignet sich der September hervorragend. Glaubt man daran , dass einige dieser Unsicherheiten gelöst werden und das Management macht seine Hausaufgaben, kauft man die Aktie und wird in einigen Monaten deutlich höhere Kurse sehen. Glaubt man nicht daran und Novo schafft es nicht, werden sich die jetzigen Kurse bestätigen oder sogar tiefer liegen. Das ist Börse. Die Marktteilnehmer sortieren und positionieren sich nach den jeweiligen Interessen.
Die täglich Interpretation des Kurses halte ich hinsichtlich der kommenden Entwicklung nicht für hilfreich.
Ich persönlich bin bullish. Einen Fail bei Alzheimer halte ich auf dem jetzigen Niveau fundamental für eingepreist. Kurzfristig rechne ich in diesem Fall mit noch mal guten Einstiegskursen durch Abverkauf, weil sowohl nach unten als auch oben regelmäßig übertrieben wird. Insgesamt halte ich Kurse unter 50€ für sehr attraktiv und eine Mega Chance hinsichtlich der nächsten Monate, wenn Novo seine Hausaufgaben macht, wovon ich ausgehe.
Wovon andere Leute ausgehen muss jeder für sich selbst ausmachen. Davon lebt die Börse