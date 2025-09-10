    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax gibt Gewinne wieder ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt anfängliche Gewinne wieder ab, stagnierend.
    • Anleger zögern wegen Drohnenabschuss in Polen.
    • Oracle-Aktien steigen stark, SAP und Siemens profitieren.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anfängliche Kursgewinne hat der Leitindex Dax am Mittwoch wieder abgegeben. Gegen Mittag trat das deutsche Börsenbarometer mit 23.717 Punkten auf der Stelle.

    Möglicherweise halten sich Anleger lieber zurück angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet und den daraus folgenden politischen Entwicklungen. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. An der Warschauer Börse gerieten die Aktienkurse unter Druck. Auch die polnische Währung Zloty fiel zum Euro deutlich. Vor diesem Hintergrund waren Rüstungsaktien in Deutschland gesucht. Die Kursgewinne von Renk, Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag am Mittag mit 0,3 Prozent im Minus bei 30.234 Zählern. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, lag moderat im Plus.

    Für Aufsehen sorgten derweil überraschend starke Geschäftszahlen von Oracle vom Vorabend. Die Aktien des Software-Konzerns schossen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

    Das kam auch mit Blick auf SAP und Siemens Energy gut an. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 1,6 respektive 1,5 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

    Lufthansa büßten 1,5 Prozent ein. Das laufende Jahr werde ein weiteres Jahr des Übergangs, sagte Chef Carsten Spohr.

    Daneben bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. BASF stiegen um 0,4 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von Hellofresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 3 Prozent fallen. Eine Neubewertung mit "Overweight" der Barclays sorgte für ein Kursplus von 3 Prozent.

    Gut kam bei Anlegern ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom an. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Der Kurs stieg um gut sieben Prozent./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (10. September 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +39,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 755,86 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -27,59 %/+33,68 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene Werte
