HelloFresh Aktie verliert signifikant - 10.09.2025

Mit einer Performance von -3,67 % musste die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HelloFresh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +5,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -30,38 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,36 % 1 Monat -14,55 % 3 Monate -13,01 % 1 Jahr +18,70 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR wert.

Anfängliche Kursgewinne hat der Leitindex Dax am Mittwoch wieder abgegeben. Gegen Mittag trat das deutsche Börsenbarometer mit 23.717 Punkten auf der Stelle. Möglicherweise halten sich Anleger lieber zurück angesichts des Abschusses von Drohnen …

Aktien von Hellofresh sind nach einer skeptischeren Bewertung von Morgan Stanley am Mittwochmorgen zunächst um 5 Prozent gefallen. Es fanden sich jedoch schnell wieder einige Käufer für die Papiere des Kochboxenanbieters und der Kursverlust schmolz …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.