Rheinmetall geht all in – jetzt kommen Schiffe, Raketen, Luftabwehr, alles!

Im Fokus steht die mögliche Übernahme des Bremer Schiffbauers Naval Vessels Luerssen , der Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast betreibt. Papperger zeigte sich "sehr zuversichtlich", dass in wenigen Wochen eine Einigung erzielt werde. Damit würde Rheinmetall erstmals auch Marinekapazitäten aufbauen und neben Land- und Luftsystemen in allen drei Verteidigungsbereichen vertreten sein. "Wir können alles aus einer Hand anbieten. Was wir auf der Seite der Armee getan haben, wollen wir auch auf der Seite der Marine tun", zitiert Bloomberg Papperger.

Rheinmetall treibt seine Transformation zum Komplettanbieter der europäischen Rüstungsindustrie voran. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London stellte CEO Armin Papperger ehrgeizige Pläne für den Einstieg in den Schiffbau sowie die Ausweitung der Raketenproduktion und Luftverteidigung vor.

Parallel plant Rheinmetall einen Auftrag über 500 Millionen Euro für die Lieferung mobiler Luftabwehrsysteme vom Typ Skyranger an die Ukraine, mit ersten Einheiten bis Jahresende. Die Kapazitäten sollen im Rahmen der europäischen Sky-Shield-Initiative auf 200 Systeme jährlich steigen.

Auch die Raketenproduktion rückt in den Vordergrund: Gemeinsam mit Lockheed Martin will Rheinmetall in Unterlüß in Norddeutschland binnen 16 Monaten mit der Fertigung von ATACMS- und Hellfire-Raketen beginnen. "In 15, 16 Monaten sind wir bereit, ATACMS hier in Europa zu produzieren", betonte Papperger. Damit soll Europa unabhängiger von US-Lieferungen werden.

Zudem erhöht das Unternehmen seine Munitionsproduktion massiv. Nach den Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg sei Europa "gut auf einen Konflikt vorbereitet", wenn die jährliche Fertigung von 155-Millimeter-Geschossen von zwei auf drei Millionen steigt. Rheinmetall hat dazu Werke in Deutschland, Rumänien und Bulgarien eröffnet und jüngst in Unterlüß die größte Munitionsfabrik Europas in Betrieb genommen.

Bis Anfang 2026 will der Konzern seine zivilen Sparten vollständig verkaufen, um sich ausschließlich auf Rüstung zu konzentrieren. Auch bei der Konsolidierung des europäischen Landwaffenmarktes spielt Rheinmetall eine Schlüsselrolle: Mit Leonardo besteht eine "Handschlagvereinbarung", wonach Rheinmetall den Lkw-Teil des übernommenen Iveco-Verteidigungsgeschäfts erhält.

Mit diesen Schritten will Papperger Rheinmetall als "One-Stop-Shop" für Europas Verteidigungsbedarf etablieren – vom Panzer über Artillerie und Raketen bis hin zu Schiffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



