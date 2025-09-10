    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Europas One-Stop-Waffenladen

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall geht all in – jetzt kommen Schiffe, Raketen, Luftabwehr, alles!

    Rheinmetall will nicht mehr nur Panzer bauen. CEO Armin Papperger plant Schiffe, Raketen und Luftabwehrsysteme. Ziel ist ein kompletter Rüstungskonzern, der Europas Bedarf aus einer Hand deckt.

    Für Sie zusammengefasst
    Europas One-Stop-Waffenladen - Rheinmetall geht all in – jetzt kommen Schiffe, Raketen, Luftabwehr, alles!
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Rheinmetall treibt seine Transformation zum Komplettanbieter der europäischen Rüstungsindustrie voran. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London stellte CEO Armin Papperger ehrgeizige Pläne für den Einstieg in den Schiffbau sowie die Ausweitung der Raketenproduktion und Luftverteidigung vor.

    Im Fokus steht die mögliche Übernahme des Bremer Schiffbauers Naval Vessels Luerssen, der Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast betreibt. Papperger zeigte sich "sehr zuversichtlich", dass in wenigen Wochen eine Einigung erzielt werde. Damit würde Rheinmetall erstmals auch Marinekapazitäten aufbauen und neben Land- und Luftsystemen in allen drei Verteidigungsbereichen vertreten sein. "Wir können alles aus einer Hand anbieten. Was wir auf der Seite der Armee getan haben, wollen wir auch auf der Seite der Marine tun", zitiert Bloomberg Papperger.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IVECO Group N.V.!
    Long
    17,13€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,48€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel plant Rheinmetall einen Auftrag über 500 Millionen Euro für die Lieferung mobiler Luftabwehrsysteme vom Typ Skyranger an die Ukraine, mit ersten Einheiten bis Jahresende. Die Kapazitäten sollen im Rahmen der europäischen Sky-Shield-Initiative auf 200 Systeme jährlich steigen.

    Auch die Raketenproduktion rückt in den Vordergrund: Gemeinsam mit Lockheed Martin will Rheinmetall in Unterlüß in Norddeutschland binnen 16 Monaten mit der Fertigung von ATACMS- und Hellfire-Raketen beginnen. "In 15, 16 Monaten sind wir bereit, ATACMS hier in Europa zu produzieren", betonte Papperger. Damit soll Europa unabhängiger von US-Lieferungen werden.

    Zudem erhöht das Unternehmen seine Munitionsproduktion massiv. Nach den Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg sei Europa "gut auf einen Konflikt vorbereitet", wenn die jährliche Fertigung von 155-Millimeter-Geschossen von zwei auf drei Millionen steigt. Rheinmetall hat dazu Werke in Deutschland, Rumänien und Bulgarien eröffnet und jüngst in Unterlüß die größte Munitionsfabrik Europas in Betrieb genommen.

    Bis Anfang 2026 will der Konzern seine zivilen Sparten vollständig verkaufen, um sich ausschließlich auf Rüstung zu konzentrieren. Auch bei der Konsolidierung des europäischen Landwaffenmarktes spielt Rheinmetall eine Schlüsselrolle: Mit Leonardo besteht eine "Handschlagvereinbarung", wonach Rheinmetall den Lkw-Teil des übernommenen Iveco-Verteidigungsgeschäfts erhält.

    Mit diesen Schritten will Papperger Rheinmetall als "One-Stop-Shop" für Europas Verteidigungsbedarf etablieren – vom Panzer über Artillerie und Raketen bis hin zu Schiffen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Europas One-Stop-Waffenladen Rheinmetall geht all in – jetzt kommen Schiffe, Raketen, Luftabwehr, alles! Rheinmetall will nicht mehr nur Panzer bauen. CEO Armin Papperger plant Schiffe, Raketen und Luftabwehrsysteme. Ziel ist ein kompletter Rüstungskonzern, der Europas Bedarf aus einer Hand deckt.