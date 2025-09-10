Entwarnung für die Fed: US-Erzeugerpreise deutlich unter den Erwartungen!

Nach einer Reihe von schwachen Arbeitsmarktdaten, insbesondere dem geringen Stellenaufbau im August sowie der Abwärtsrevision am Dienstag, haben Anlegerinnen und Anleger ihre Wetten auf Zinssenkungen massiv erhöht: Trotz der inzwischen großen wirtschaftlichen Unsicherheiten handelt der US-Markt ungeachtet rekordhoher Bewertungen in unmittelbarer Nähe zu seinen Allzeithochs.

Befeuert wurde die Rallye am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen auch durch Spekulationen über eine Jumbo-Zinssenkung von 50 Basispunkten. Die dürfte dem angeschlagenen Arbeitsmarkt zwar kaum helfen, würde aber für zusätzliche Liquidität sorgen, die vor allem Aktien zugutekommen könnte.

Erzeugerpreise sorgen für Entwarnung

Am Mittwoch stand der Zinssenkungsthese in Form der Daten zur Erzeugerpreisinflation (PPI) ein erster Härtetest bevor, ehe es am Donnerstag mit den Verbraucherpreisen (PPI) zur Vorentscheidung kommt. Die am Mittag veröffentlichten Daten dürften Investoren gefallen.

Gegenüber dem Vormonat fielen die Erzeugerpreise um -0,1 Prozent. Volkswirtinnen und -wirte hatten vorab auf ein Plus von 0,3 Prozent getippt. Bei der Kernrate (ohne Nahrungsmittel- und Energiekosten) wurde ebenfalls eine Veränderung um -0,1 Prozent festgestellt, die damit gleichfalls unter den Erwartungen von 0,3 Prozent lag.

Mit Blick auf die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr legten die allgemeinen Erzeugerpreise um 2,6 Prozent zu anstatt wie erwartet um 3,3 Prozent. Anhaltend hoch ist wie bei den Verbraucherpreisen auch die Kernrate ausgefallen, die mit 2,8 Prozent unter den Schätzungen von 3,5 Prozent, aber weiter deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank lag.

Die von Oracle beflügelten US-Futures konnten ihre Kursgewinne nach der Veröffentlichung der Daten ausbauen. Der S&P 500 verzeichnete am frühen Mittwochnachmittag (Stand: 14:40 Uhr) ein Plus von 0,5 Prozent. Ähnlich fielen auch die Kursgewinne im Nasdaq 100 aus, während der Dow Jones nach Verlusten sein Vorzeichen wechseln konnten.

Leichte Abgaben verzeichnete dagegen Gold, das als Hedge gegen Inflation von den Daten unter den Erwartungen belastet wurde. Auch bei Silber kam es zu ersten Gewinnmitnahmen. Klare Trends waren hier aber noch keine zu erkennen.

Der Euro handelte gegenüber dem US-Dollar nur wenig verändert. Hier dürften die Verbraucherpreise am Donnerstag eine entscheidendere Rolle spielen. Etwas mehr Bewegung herrschte im Währungspaar USD/JPY, wo der Yen etwas aufwerten konnte, da in Japan auf Zinserhöhungen spekuliert wird. Das würde die Zinsschere zwischen den USA und Japan verkleinern und die japanische Währung wieder attraktiver machen.

Am Anleihenmarkt kam es noch zu keiner nennenswerten Reaktion. Hier warten Anlegerinnen und Anleger auf die um 19:00 Uhr (MESZ) stattfinden Auktion von Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Deren Kupon lag am Nachmittag mit 4,072 Prozent auf dem Vortagesniveau.

Fazit: Diese Zahlen sind nicht nur positiv!

Nach einem deutlichen Anstieg im Juli verzeichneten die Erzeugerpreise bereits im August wieder einen Rückgang und fielen damit deutlich niedriger aus als erwartet. Das dürfte die Erwartungen an Leitzinssenkungen stärken, wenngleich der Preisauftrieb weiter über dem Inflationsziel von 2,0 Prozent liegt. Dementsprechend profitierten die US-Futures in einer ersten Reaktion.

Allerdings sollten sich Anlegerinnen und Anleger nicht zu sicher sein, denn fallende Erzeugerpreise deuten häufig auf eine schwächere Nachfrage und damit eine Verlangsamung der wirtschaftlichten Aktivität hin. Sollte sich diese Interpretation am Mittwoch durchsetzen, könnten am Aktienmarkt Staglationsrisiken wieder eine größere Bedeutung zugemessen werden. Die könnten die Erleichterung über niedrigere Inflationsdaten überschatten, ehe es am Donnerstag zum finalen Härtetest kommt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion