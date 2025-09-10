AKTIE IM FOKUS
Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polen
- Rüstungsaktien steigen nach Drohnenabschüssen in Polen.
- Drohnen stammen laut Polen aus Russland, Konsultationen beantragt.
- Vorfall erhöht Druck auf NATO-Partner zur Rüstungsbeschaffung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Drohnenabschüssen über polnischem Staatsgebiet haben am Mittwoch die Aktien von Rüstungsherstellern zugelegt. Die Kursgewinne von Renk , Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.
Die abgeschossenen Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt.
Mit dem Abschuss russischer Drohnen werde aus der Waffennachfrage für einen theoretischen Verteidigungsfall eine dringliche Notwendigkeit zur Beschaffung, schrieb Jens-Peter Rieck von mwb Research. Der Vorfall setze die Nato-Partner unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Rheinmetall stehe hier mit dem mobilen Flugabwehrsystem Skyranger besonders im Fokus./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 1.804 auf Tradegate (10. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 82,95 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.083,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +7,91 %/+24,52 % bedeutet.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Im übrigen: Warum ist es so schwer, auch negative Meinungen zu akzeptieren? Man muss sie ja nicht teilen. Und wer sich belästigt fühlt, kann ja den Ignore-Knopf betätigen.
Regierungskrise FR = Finanzierungskrise EU.
"WISO" im ZDF: Rheinmetall verspricht Ukraine Drohnen-Abwehrsysteme
Exklusiv-Interview mit Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger
https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/wiso-im-zdf-rheinmetall-verspricht-ukraine-drohnen-abwehrsysteme