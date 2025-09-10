Packlink® geht Partnerschaft mit Temu ein, um den Versand für europäische Verkäufer zu vereinfachen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Madrid, Spanien (ots) - Packlink (https://www.packlink.com/) , ein führender
    Anbieter von Versandlösungen für E-Commerce-Unternehmen, gab heute eine neue
    Partnerschaft mit Temu bekannt. Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die
    Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von unabhängigen Herstellern,
    Marken und Verkäufern verbindet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten
    Temu-Verkäufer in Europa, darunter auch in Großbritannien, Zugang zu den
    automatisierten Lösungen von Packlink, um ihre Versand- und Fulfillment-Prozesse
    zu optimieren.

    Packlinks intelligente Logistikfunktionen stehen nun einer größeren Gruppe
    schnell wachsender E-Commerce-Händler zur Verfügung. Temu-Verkäufer können sich
    direkt mit Packlink verbinden, um vergünstigte Versandtarife zu erhalten,
    Versandregeln zu automatisieren, Lieferungen zu verfolgen und Rechnungen an
    einem einzigen Ort zu verwalten. Die intuitive Automatisierung hilft dabei, mehr
    Bestellungen schneller zu bearbeiten. Das führt letztlich zu einer Steigerung
    der Online-Verkäufe und zu einem exzellenten Kundenerlebnis.

    "Wir möchten Händler unterstützen, die nach einer optimierten Lösung für die
    Verwaltung ihrer Fulfillment-Logistik und Arbeitsabläufe suchen", sagt Matthew
    Trattles, Vice President von Packlink & EU Merchant Business. "Durch diese
    Zusammenarbeit können wir neue Temu-Verkäufer in ganz Europa auf unserer
    Plattform integrieren. Die Zusammenführung aller Auftragsverwaltungsfunktionen
    von Packlink an einem Ort vereinfacht die Abläufe und reduziert die
    Fragmentierung im E-Commerce-Versand."

    Seit letztem Jahr heißt Temu europäische Verkäufer in vielen Märkten auf seiner
    Plattform willkommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent
    seines europäischen Umsatzes letztlich von lokalen Unternehmen und lokaler
    Fulfillment-Abwicklung stammen werden.

    "Temu hat es sich zum Ziel gesetzt, lokalen Unternehmen die Möglichkeit zu
    geben, ihre Reichweite in ganz Europa und darüber hinaus zu vergrößern", so ein
    Sprecher von Temu. "Durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wie
    Packlink können wir europäische Verkäufer besser mit intelligenten und nahtlosen
    Tools verbinden und das Einkaufserlebnis für unsere Nutzerinnen und Nutzer
    kontinuierlich verbessern."

    Die Kombination der leistungsstarken Versandkapazitäten von Packlink mit der
    globalen Reichweite von Temu ermöglicht es Händlern, ihr Geschäft mühelos zu
    skalieren. Die neue Integration erweitert die Reichweite und Leistungsfähigkeit
    beider Unternehmen. Das gilt insbesondere für Temu-Verkäufer mit wachsenden
    Vertriebskanälen in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und
    Großbritannien, die eine einheitliche Fulfillment-Lösung benötigen. Weitere
    Informationen finden Sie auf der Website von Packlink (http://www.packlink.com)
    .

    Über Packlink

    Packlink bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Paketzustellungen bei
    den weltweit führenden Kurierdiensten zu buchen. Das Unternehmen hat seinen
    Hauptsitz in Madrid, Spanien, und arbeitet mit den weltweit besten
    E-Commerce-Plattformen und Marktplätzen zusammen, um Online-Händlern jeder Größe
    eine umfassende Auswahl an Lieferoptionen zu bieten. Packlink genießt das
    Vertrauen von Online-Shops in ganz Europa und versendet in alle Teile der Welt.
    Weitere Informationen finden Sie unter packlink.com.

    Über Temu

    Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher
    mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Das
    Unternehmen ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig. Temu hat es sich zur
    Aufgabe gemacht, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die seinen
    Kundinnen und Kunden ein besseres Leben ermöglichen.

