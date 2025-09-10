Michael Ulmer wird Partner bei der neo Kanzlei (FOTO)
Cham (ots) - Die neo Kanzlei, eine schnellwachsende Steuerberatungs-,
Wirtschaftsprüfungs- und Consulting Gesellschaft, wächst weiter und verstärkt
ihr Expertenteam mit einem profilierten Strategiedenker und Kulturentwickler.
Michael Ulmer wird neuer Partner, Mentor & Coach und verantwortet den sich im
Aufbau befindlichen Bereich des ganzheitlichen Consultings.
Mit der Berufung des 49-Jährigen unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch,
wirtschaftsstrategische Exzellenz, kulturelle Transformation und
unternehmerische Zukunftsgestaltung unter einem Dach zu vereinen.
Ulmer bringt dabei über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in Mittelstand und
Beratung mit. Er ist gelernter Schreiner, studierter Innenarchitekt, Architekt,
Stadtplaner und Betriebswirt, Gründer von Querfeld.Design und Mitinitiator des
Bayerischen Kompetenzzentrums Mittelstand (bkzM). Die von ihm entwickelten
Modelle finden inzwischen breite Anwendung in einer Vielzahl an Organisationen
und Kommunen. Als ehemaliger Bereichsvorstand und mehrfacher Geschäftsführer in
mittelständischen Unternehmen, bringt er seine bewährte, systemische Denk- &
Arbeitsweise und sein Netzwerk in das Unternehmen ein.
"Die neo Kanzlei versteht Wirtschaft und Unternehmertum nicht als Verwaltung des
Status quo, sondern als Einladung zur bewussten Gestaltung unserer Zukunft. Das
entspricht genau meiner Haltung und meinem Antrieb", sagt Ulmer. "Ich freue mich
auf diese neue Aufgabe, auf starke Persönlichkeiten, auf mutige Mandanten und
auf das gemeinsame Arbeiten an unternehmerischen Antworten auf die Fragen der
Zeit."
"Die Expertisen der neo Kanzlei sind mit diesem Schritt wesentlich breiter und
tiefer aufgestellt. Ziel ist es, das Beratungs-Portfolio relevanter und
strategischer Leistungen weiter zu schärfen, um damit Unternehmen und
Organisationen auf dem Weg in eine werteorientierte, resiliente und erfolgreiche
Zukunft wesentlich ganzheitlicher zu begleiten und als partnerschaftlicher
Unternehmensentwickler zu unterstützen", so Managing Partner Michael Kreitinger.
Über neo Kanzlei:
neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches
Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst neun Standorte, darunter Cham,
Fürth und Regensburg und über 150 Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde
bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es
begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche
Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden
kann.
Pressekontakt:
Raphael Auer
PIABO Communications
mailto:neo@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6114718
OTS: neo Kanzlei
