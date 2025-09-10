Michael Ulmer wird Partner bei der neo Kanzlei (FOTO)

Cham (ots) - Die neo Kanzlei, eine schnellwachsende Steuerberatungs-,

Wirtschaftsprüfungs- und Consulting Gesellschaft, wächst weiter und verstärkt

ihr Expertenteam mit einem profilierten Strategiedenker und Kulturentwickler.



Michael Ulmer wird neuer Partner, Mentor & Coach und verantwortet den sich im

Aufbau befindlichen Bereich des ganzheitlichen Consultings.





Mit der Berufung des 49-Jährigen unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch,

wirtschaftsstrategische Exzellenz, kulturelle Transformation und

unternehmerische Zukunftsgestaltung unter einem Dach zu vereinen.



Ulmer bringt dabei über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in Mittelstand und

Beratung mit. Er ist gelernter Schreiner, studierter Innenarchitekt, Architekt,

Stadtplaner und Betriebswirt, Gründer von Querfeld.Design und Mitinitiator des

Bayerischen Kompetenzzentrums Mittelstand (bkzM). Die von ihm entwickelten

Modelle finden inzwischen breite Anwendung in einer Vielzahl an Organisationen

und Kommunen. Als ehemaliger Bereichsvorstand und mehrfacher Geschäftsführer in

mittelständischen Unternehmen, bringt er seine bewährte, systemische Denk- &

Arbeitsweise und sein Netzwerk in das Unternehmen ein.



"Die neo Kanzlei versteht Wirtschaft und Unternehmertum nicht als Verwaltung des

Status quo, sondern als Einladung zur bewussten Gestaltung unserer Zukunft. Das

entspricht genau meiner Haltung und meinem Antrieb", sagt Ulmer. "Ich freue mich

auf diese neue Aufgabe, auf starke Persönlichkeiten, auf mutige Mandanten und

auf das gemeinsame Arbeiten an unternehmerischen Antworten auf die Fragen der

Zeit."



"Die Expertisen der neo Kanzlei sind mit diesem Schritt wesentlich breiter und

tiefer aufgestellt. Ziel ist es, das Beratungs-Portfolio relevanter und

strategischer Leistungen weiter zu schärfen, um damit Unternehmen und

Organisationen auf dem Weg in eine werteorientierte, resiliente und erfolgreiche

Zukunft wesentlich ganzheitlicher zu begleiten und als partnerschaftlicher

Unternehmensentwickler zu unterstützen", so Managing Partner Michael Kreitinger.



Über neo Kanzlei:



neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches

Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst neun Standorte, darunter Cham,

Fürth und Regensburg und über 150 Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde

bereits sieben Mal in Folge als "Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es

begleitet Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche

Paragrafengebirge und sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden

kann.



Pressekontakt:



Raphael Auer

PIABO Communications

mailto:neo@piabo.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6114718

OTS: neo Kanzlei







