    Aiper erhält zahlreiche Innovationspreise für KI-Poolroboter und smartes Bewässerungssystem (FOTO)

    Berlin (ots) - Aiper überzeugt bei IFA Innovation Awards, Netzwelt.de-,
    CHIP-Highlights und Gadgety Awards mit IrriSense und Scuba V3

    Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit führende Anbieter von
    kabellosen Poolreinigungsrobotern, wurde auf der IFA 2025 gleich mehrfach für
    seine Innovationen im Outdoor-Bereich ausgezeichnet. Der neue KI-unterstützte
    Poolroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense konnten sich
    bei mehreren Jurys durchsetzen und gewannen unter anderem den renommierten IFA
    Innovation Honoree Award "Best in Smart Home" , den "Best of IFA" Gadgety Award
    , sowie Auszeichnungen von CHIP.de und Netzwelt.de .

    Der Aiper IrriSense , der auf der IFA ausgestellt wurde, erhielt die
    Auszeichnung als Honoree Winner in der Kategorie "Best in Smart Home" im Rahmen
    der IFA Innovation Awards 2025 . Das System überzeugte durch seine
    wetterabhängige Steuerung, App-gesteuerte Zonenbewässerung und die von Aiper
    entwickelte EvenRain(TM)-Technologie , die für eine gleichmäßige, bodenschonende
    Wasserverteilung sorgt - ganz ohne aufwendige Installation (kann in 15 Minuten
    installiert werden). Für CHIP.de ist das System eine "smarte Investition für all
    jene sein, die Wert auf fortschrittliche Gartenpflege legen und umweltschonend
    nicht unnötige Flächen bewässern".

    Auch der neue Scuba V3 , Aipers erster KI-gesteuerter Poolroboter, sorgte für
    Aufmerksamkeit: Das smarte Modell wurde mit dem Gadgety Award , dem IFA
    Innovation Award von Netzwelt.de sowie einem CHIP.de-Highlight-Award
    ausgezeichnet. Der Scuba V3 ist laut Aiper der weltweit leichteste
    KI-Poolroboter mit Wasserlinienerkennung und nutzt eine Kombination aus Kameras,
    dToF-Sensorik, intelligenter Navigation, um über 20 Objekttypen zu erkennen und
    gezielt zu reinigen sowie eine Hindernisvermeidung, um stecken zu bleiben zu
    verhindern. Mit nur 7,5 Kilogramm, OTA-Updates, JetAssist(TM)-Motor und
    kabelloser Dockingstation vereint er Hightech mit Nutzerfreundlichkeit.

    Aiper CEO Richard Wang: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Aiper als
    Unternehmen und eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere
    Produktpalette vom Pool bis zum Garten zu erweitern, um unseren Nutzern ein
    völlig unbeschwertes Leben im Freien zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darüber
    und diese Anerkennung beweist, dass sich Aipers Fokus auf intelligente,
    umweltfreundliche und benutzerfreundliche Gartenlösungen auszahlt - und dass
    intelligente Technologie nicht an der Terrassentür Halt machen muss."

    Für weitere Informationen zu Aiper besuchen Sie Aiper.com
    (https://aiper.com/us/home) and folgen Sie Aiper unter LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) , Facebook
    (https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram
    (https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok
    (https://www.tiktok.com/@aiper_official) , und X (https://x.com/AiperOfficial) .

    Pressekontakt:

    Schwartz Public Relations
    mailto:aiper@schwartzpr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6114721
    OTS: Aiper




