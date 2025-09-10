Aiper erhält zahlreiche Innovationspreise für KI-Poolroboter und smartes Bewässerungssystem (FOTO)

Berlin (ots) - Aiper überzeugt bei IFA Innovation Awards, Netzwelt.de-,

Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit führende Anbieter von

kabellosen Poolreinigungsrobotern, wurde auf der IFA 2025 gleich mehrfach für

seine Innovationen im Outdoor-Bereich ausgezeichnet. Der neue KI-unterstützte

Poolroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense konnten sich

bei mehreren Jurys durchsetzen und gewannen unter anderem den renommierten IFA

Innovation Honoree Award "Best in Smart Home" , den "Best of IFA" Gadgety Award

, sowie Auszeichnungen von CHIP.de und Netzwelt.de .



Der Aiper IrriSense , der auf der IFA ausgestellt wurde, erhielt die

Auszeichnung als Honoree Winner in der Kategorie "Best in Smart Home" im Rahmen

der IFA Innovation Awards 2025 . Das System überzeugte durch seine

wetterabhängige Steuerung, App-gesteuerte Zonenbewässerung und die von Aiper

entwickelte EvenRain(TM)-Technologie , die für eine gleichmäßige, bodenschonende

Wasserverteilung sorgt - ganz ohne aufwendige Installation (kann in 15 Minuten

installiert werden). Für CHIP.de ist das System eine "smarte Investition für all

jene sein, die Wert auf fortschrittliche Gartenpflege legen und umweltschonend

nicht unnötige Flächen bewässern".







Aufmerksamkeit: Das smarte Modell wurde mit dem Gadgety Award , dem IFA

Innovation Award von Netzwelt.de sowie einem CHIP.de-Highlight-Award

ausgezeichnet. Der Scuba V3 ist laut Aiper der weltweit leichteste

KI-Poolroboter mit Wasserlinienerkennung und nutzt eine Kombination aus Kameras,

dToF-Sensorik, intelligenter Navigation, um über 20 Objekttypen zu erkennen und

gezielt zu reinigen sowie eine Hindernisvermeidung, um stecken zu bleiben zu

verhindern. Mit nur 7,5 Kilogramm, OTA-Updates, JetAssist(TM)-Motor und

kabelloser Dockingstation vereint er Hightech mit Nutzerfreundlichkeit.



Aiper CEO Richard Wang: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Aiper als

Unternehmen und eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere

Produktpalette vom Pool bis zum Garten zu erweitern, um unseren Nutzern ein

völlig unbeschwertes Leben im Freien zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darüber

und diese Anerkennung beweist, dass sich Aipers Fokus auf intelligente,

umweltfreundliche und benutzerfreundliche Gartenlösungen auszahlt - und dass

intelligente Technologie nicht an der Terrassentür Halt machen muss."



