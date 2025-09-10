IFA 2025
Aiper erhält zahlreiche Innovationspreise für KI-Poolroboter und smartes Bewässerungssystem (FOTO)
Berlin (ots) - Aiper überzeugt bei IFA Innovation Awards, Netzwelt.de-,
CHIP-Highlights und Gadgety Awards mit IrriSense und Scuba V3
Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit führende Anbieter von
kabellosen Poolreinigungsrobotern, wurde auf der IFA 2025 gleich mehrfach für
seine Innovationen im Outdoor-Bereich ausgezeichnet. Der neue KI-unterstützte
Poolroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense konnten sich
bei mehreren Jurys durchsetzen und gewannen unter anderem den renommierten IFA
Innovation Honoree Award "Best in Smart Home" , den "Best of IFA" Gadgety Award
, sowie Auszeichnungen von CHIP.de und Netzwelt.de .
Der Aiper IrriSense , der auf der IFA ausgestellt wurde, erhielt die
Auszeichnung als Honoree Winner in der Kategorie "Best in Smart Home" im Rahmen
der IFA Innovation Awards 2025 . Das System überzeugte durch seine
wetterabhängige Steuerung, App-gesteuerte Zonenbewässerung und die von Aiper
entwickelte EvenRain(TM)-Technologie , die für eine gleichmäßige, bodenschonende
Wasserverteilung sorgt - ganz ohne aufwendige Installation (kann in 15 Minuten
installiert werden). Für CHIP.de ist das System eine "smarte Investition für all
jene sein, die Wert auf fortschrittliche Gartenpflege legen und umweltschonend
nicht unnötige Flächen bewässern".
CHIP-Highlights und Gadgety Awards mit IrriSense und Scuba V3
Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit führende Anbieter von
kabellosen Poolreinigungsrobotern, wurde auf der IFA 2025 gleich mehrfach für
seine Innovationen im Outdoor-Bereich ausgezeichnet. Der neue KI-unterstützte
Poolroboter Scuba V3 sowie das smarte Bewässerungssystem IrriSense konnten sich
bei mehreren Jurys durchsetzen und gewannen unter anderem den renommierten IFA
Innovation Honoree Award "Best in Smart Home" , den "Best of IFA" Gadgety Award
, sowie Auszeichnungen von CHIP.de und Netzwelt.de .
Der Aiper IrriSense , der auf der IFA ausgestellt wurde, erhielt die
Auszeichnung als Honoree Winner in der Kategorie "Best in Smart Home" im Rahmen
der IFA Innovation Awards 2025 . Das System überzeugte durch seine
wetterabhängige Steuerung, App-gesteuerte Zonenbewässerung und die von Aiper
entwickelte EvenRain(TM)-Technologie , die für eine gleichmäßige, bodenschonende
Wasserverteilung sorgt - ganz ohne aufwendige Installation (kann in 15 Minuten
installiert werden). Für CHIP.de ist das System eine "smarte Investition für all
jene sein, die Wert auf fortschrittliche Gartenpflege legen und umweltschonend
nicht unnötige Flächen bewässern".
Auch der neue Scuba V3 , Aipers erster KI-gesteuerter Poolroboter, sorgte für
Aufmerksamkeit: Das smarte Modell wurde mit dem Gadgety Award , dem IFA
Innovation Award von Netzwelt.de sowie einem CHIP.de-Highlight-Award
ausgezeichnet. Der Scuba V3 ist laut Aiper der weltweit leichteste
KI-Poolroboter mit Wasserlinienerkennung und nutzt eine Kombination aus Kameras,
dToF-Sensorik, intelligenter Navigation, um über 20 Objekttypen zu erkennen und
gezielt zu reinigen sowie eine Hindernisvermeidung, um stecken zu bleiben zu
verhindern. Mit nur 7,5 Kilogramm, OTA-Updates, JetAssist(TM)-Motor und
kabelloser Dockingstation vereint er Hightech mit Nutzerfreundlichkeit.
Aiper CEO Richard Wang: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Aiper als
Unternehmen und eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere
Produktpalette vom Pool bis zum Garten zu erweitern, um unseren Nutzern ein
völlig unbeschwertes Leben im Freien zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darüber
und diese Anerkennung beweist, dass sich Aipers Fokus auf intelligente,
umweltfreundliche und benutzerfreundliche Gartenlösungen auszahlt - und dass
intelligente Technologie nicht an der Terrassentür Halt machen muss."
Für weitere Informationen zu Aiper besuchen Sie Aiper.com
(https://aiper.com/us/home) and folgen Sie Aiper unter LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) , Facebook
(https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram
(https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok
(https://www.tiktok.com/@aiper_official) , und X (https://x.com/AiperOfficial) .
Pressekontakt:
Schwartz Public Relations
mailto:aiper@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6114721
OTS: Aiper
Aufmerksamkeit: Das smarte Modell wurde mit dem Gadgety Award , dem IFA
Innovation Award von Netzwelt.de sowie einem CHIP.de-Highlight-Award
ausgezeichnet. Der Scuba V3 ist laut Aiper der weltweit leichteste
KI-Poolroboter mit Wasserlinienerkennung und nutzt eine Kombination aus Kameras,
dToF-Sensorik, intelligenter Navigation, um über 20 Objekttypen zu erkennen und
gezielt zu reinigen sowie eine Hindernisvermeidung, um stecken zu bleiben zu
verhindern. Mit nur 7,5 Kilogramm, OTA-Updates, JetAssist(TM)-Motor und
kabelloser Dockingstation vereint er Hightech mit Nutzerfreundlichkeit.
Aiper CEO Richard Wang: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Aiper als
Unternehmen und eine großartige Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere
Produktpalette vom Pool bis zum Garten zu erweitern, um unseren Nutzern ein
völlig unbeschwertes Leben im Freien zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr darüber
und diese Anerkennung beweist, dass sich Aipers Fokus auf intelligente,
umweltfreundliche und benutzerfreundliche Gartenlösungen auszahlt - und dass
intelligente Technologie nicht an der Terrassentür Halt machen muss."
Für weitere Informationen zu Aiper besuchen Sie Aiper.com
(https://aiper.com/us/home) and folgen Sie Aiper unter LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) , Facebook
(https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram
(https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok
(https://www.tiktok.com/@aiper_official) , und X (https://x.com/AiperOfficial) .
Pressekontakt:
Schwartz Public Relations
mailto:aiper@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6114721
OTS: Aiper
Autor folgen