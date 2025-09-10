    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Altersvorsorge mit Fondspolicen

    Rendite hat Priorität / Liechtenstein Life-Maklerbefragung (FOTO)

    Schaan (ots) - Renditechancen bleiben das wichtigste Kriterium für die
    Altersvorsorge. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die der Versicherer
    Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern durchgeführt hat. Im Rahmen
    der Online-Umfrage "Fondspolicen - Perspektiven und Potenziale" wurden
    Vermittler außerdem nach ihrer Einschätzung zum Potenzial von Fondspolicen für
    ihr eigenes Geschäft gefragt. Über zwei Drittel glauben, dass sie vom Trend zu
    Fondspolicen profitieren werden.

    Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact
    durchgeführt.

    Die meisten setzen auf Renditechancen. Die überwiegende Mehrheit der Vermittler
    ist davon überzeugt, dass Rendite für die Altersvorsorge am wichtigsten ist
    (92,7 %). Auch die Option, die Altersvorsorge flexibel an veränderte
    Lebensumstände anpassen zu können, ist aus Sicht des Großteils der
    Versicherungsmakler essenziell (89,1 %), ebenso die Möglichkeit, die
    Fondsauswahl nach der individuellen Anlagestrategie auswählen zu können (86,4
    %). Deutlich weniger (53,5 %) halten hingegen für relevant, dass die
    Altersvorsorge nach den eigenen Vorstellungen und Werten von Nachhaltigkeit
    gestaltet werden kann. Etwa jeder Dritte (35,6 %) legt Wert auf die Möglichkeit,
    in Fonds in einer Währung wie dem Schweizer Franken anzulegen, zum Beispiel als
    Mittel zur Währungsdiversifikation . Mehrfachantworten waren möglich .

    Auch in Zukunft spielt die Rendite aus Maklersicht mit Abstand die wichtigste
    Rolle in der Vorsorge. 85,1 % der befragten Makler glauben, dass die Wichtigkeit
    von Renditechancen im Markt der Fondspolicen in den nächsten 5-10 Jahren
    voraussichtlich zunehmen wird. Die individuelle Konfiguration der Fondsauswahl
    sehen 73,6 % als wesentlich an. 70,6 % der Befragten schreiben dem Thema
    Flexibilität eine wachsende Bedeutung für die Zukunft zu. Deutlich weniger
    Makler gehen davon aus, dass Nachhaltigkeit wichtiger wird (60,4 %). 29,4 %
    glauben, dass diversifizierte Portfolios durch Anlage in Fonds in einer Währung
    wie dem Schweizer Franken an Bedeutung zunehmen.

    Fondspolicen werden Geschäftstreiber für Makler bleiben. Davon sind zwei Drittel
    der Befragten überzeugt (67,4 %). Nur 3,6 % glauben, dass sich der Trend zu
    Fondspolicen in der Altersvorsorge (eher) negativ auf ihr eigenes Geschäft
    auswirken wird. "Angesichts aktueller Herausforderungen wie Langlebigkeit,
    Demografie und Inflation sind Fondspolicen alternativlos, um die finanzielle
    Unabhängigkeit im Ruhestand zu erhalten", so Dr. Aron Veress, CEO von
    Liechtenstein Life. "Aber sie müssen die richtigen Komponenten mitbringen. Dazu
    gehört neben einem kraftvollen Renditehebel auch das notwendige Maß an
    Flexibilität und Konfigurierbarkeit. Auch kann es in Zeiten politischer
    Unsicherheiten sinnvoll sein, bei den Fonds zumindest teilweise in der Währung
    zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Anlagen anzubieten,
    die ihren persönlichen Zielen und Interessen möglichst genau entsprechen. Dafür
    offerieren wir eine breite, global ausgerichtete Fondsauswahl mit vielfältigen
    Möglichkeiten zur Diversifizierung."

    Liechtenstein Life bietet aktuell drei Fondspolicen im Rahmen der
    Altersvorsorge, Vermögens- und Nachfolgeplanung auf dem deutschen Markt an. Das
    Unternehmen hat derzeit rund 500 Fonds im Portfolio, die nach den
    Value-for-Money Vorgaben der EIOPA und mit Hilfe eigener Modelle ausgewählt und
    kontinuierlich validiert werden. Für ihre Investment-Qualität wurde
    Liechtenstein Life mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Analyse-Institut
    Smart Asset-Management.

    Über die Makler-Studie

    Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien

    Methode: Online-Umfrage

    Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler

    Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025

    Über Liechtenstein Life

    Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und
    Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die
    finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen
    hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan
    (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein
    Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit
    renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den
    Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten
    Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the
    prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.

    Pressekontakt:

    Florian Semle
    Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung
    t: +49 177 43 75 115
    m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/6114729
    OTS: Liechtenstein Life Assurance AG




