Rendite hat Priorität / Liechtenstein Life-Maklerbefragung (FOTO)

Schaan (ots) - Renditechancen bleiben das wichtigste Kriterium für die

Altersvorsorge. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die der Versicherer

Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern durchgeführt hat. Im Rahmen

der Online-Umfrage "Fondspolicen - Perspektiven und Potenziale" wurden

Vermittler außerdem nach ihrer Einschätzung zum Potenzial von Fondspolicen für

ihr eigenes Geschäft gefragt. Über zwei Drittel glauben, dass sie vom Trend zu

Fondspolicen profitieren werden.



Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact

durchgeführt.







ist davon überzeugt, dass Rendite für die Altersvorsorge am wichtigsten ist

(92,7 %). Auch die Option, die Altersvorsorge flexibel an veränderte

Lebensumstände anpassen zu können, ist aus Sicht des Großteils der

Versicherungsmakler essenziell (89,1 %), ebenso die Möglichkeit, die

Fondsauswahl nach der individuellen Anlagestrategie auswählen zu können (86,4

%). Deutlich weniger (53,5 %) halten hingegen für relevant, dass die

Altersvorsorge nach den eigenen Vorstellungen und Werten von Nachhaltigkeit

gestaltet werden kann. Etwa jeder Dritte (35,6 %) legt Wert auf die Möglichkeit,

in Fonds in einer Währung wie dem

Mittel zur Währungsdiversifikation . Mehrfachantworten waren möglich .



Auch in Zukunft spielt die Rendite aus Maklersicht mit Abstand die wichtigste

Rolle in der Vorsorge. 85,1 % der befragten Makler glauben, dass die Wichtigkeit

von Renditechancen im Markt der Fondspolicen in den nächsten 5-10 Jahren

voraussichtlich zunehmen wird. Die individuelle Konfiguration der Fondsauswahl

sehen 73,6 % als wesentlich an. 70,6 % der Befragten schreiben dem Thema

Flexibilität eine wachsende Bedeutung für die Zukunft zu. Deutlich weniger

Makler gehen davon aus, dass Nachhaltigkeit wichtiger wird (60,4 %). 29,4 %

glauben, dass diversifizierte Portfolios durch Anlage in Fonds in einer Währung

wie dem Schweizer Franken an Bedeutung zunehmen.



Fondspolicen werden Geschäftstreiber für Makler bleiben. Davon sind zwei Drittel

der Befragten überzeugt (67,4 %). Nur 3,6 % glauben, dass sich der Trend zu

Fondspolicen in der Altersvorsorge (eher) negativ auf ihr eigenes Geschäft

auswirken wird. "Angesichts aktueller Herausforderungen wie Langlebigkeit,

Demografie und Inflation sind Fondspolicen alternativlos, um die finanzielle

Unabhängigkeit im Ruhestand zu erhalten", so Dr. Aron Veress, CEO von

Liechtenstein Life. "Aber sie müssen die richtigen Komponenten mitbringen. Dazu

gehört neben einem kraftvollen Renditehebel auch das notwendige Maß an

Flexibilität und Konfigurierbarkeit. Auch kann es in Zeiten politischer

Unsicherheiten sinnvoll sein, bei den Fonds zumindest teilweise in der Währung

zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Anlagen anzubieten,

die ihren persönlichen Zielen und Interessen möglichst genau entsprechen. Dafür

offerieren wir eine breite, global ausgerichtete Fondsauswahl mit vielfältigen

Möglichkeiten zur Diversifizierung."



Liechtenstein Life bietet aktuell drei Fondspolicen im Rahmen der

Altersvorsorge, Vermögens- und Nachfolgeplanung auf dem deutschen Markt an. Das

Unternehmen hat derzeit rund 500 Fonds im Portfolio, die nach den

Value-for-Money Vorgaben der EIOPA und mit Hilfe eigener Modelle ausgewählt und

kontinuierlich validiert werden. Für ihre Investment-Qualität wurde

Liechtenstein Life mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Analyse-Institut

Smart Asset-Management.



Über die Makler-Studie



Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien



Methode: Online-Umfrage



Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler



Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025



Über Liechtenstein Life



Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und

Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die

finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen

hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan

(Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein

Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit

renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den

Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten

Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the

prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.



