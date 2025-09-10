    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CEO bestätigt strategische Neuausrichtung auf funktionale KI und Blockchain-Technologie für globale Logistik (FOTO)

    Frankfurt a.M. (ots) - Globtec Investment LLC, eine führende
    Investmentgesellschaft, die sich auf transformative Technologien spezialisiert
    hat, bestätigt ihre zukunftsweisende Strategie, die Anfang 2023 mit dem Ausstieg
    aus den erneuerbaren Energien und dem vollständigen Eintritt in den Bereich der
    künstlichen Intelligenz (KI) begann. Diese Entscheidung hat sich als
    richtungsweisender Schritt erwiesen und bildet den Kern eines ausgewogenen
    Investmentkonzepts über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg. "Unsere
    strategische Entscheidung Anfang 2023, uns aus dem Sektor der erneuerbaren
    Energien zurückzuziehen und uns vollständig auf Künstliche Intelligenz zu
    konzentrieren, war richtig und vorausschauend", sagt Murat Karabay, CEO von
    Globtec. "Während heute fast jeder über KI spricht, investieren wir in
    funktionale KI-Systeme, die das Potenzial haben, mit Blockchain-Technologie
    kombiniert zu werden, um Transparenz, Sicherheit und Effizienz zu maximieren."

    In diesem Zusammenhang ist Globtec stolz, seine strategische Zusammenarbeit mit
    ATEZ Software Technologies bekannt zu geben. Das Unternehmen ist auf hochwertige
    Softwarelösungen spezialisiert, die sich auf den grenzüberschreitenden
    Warenverkehr, die Zollabwicklung und die Erstellung von
    Zoll-/Transitdeklarationen konzentrieren. Ihr Ziel ist es, den
    End-to-End-Datenfluss und die Verfahrensabwicklung mithilfe von Technologien der
    nächsten Generation wie Blockchain, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen
    und Business Intelligence so autonom wie möglich zu gestalten. Die ATEZ-KI wurde
    mit realen Felddaten der verbundenen Unternehmen trainiert, die über 35 Jahre
    Erfahrung in den Bereichen Zoll, Logistik und internationaler Handel vorweisen.
    Die entwickelten Produkte wurden in realen Anwendungen getestet. Nach
    erfolgreichen Ergebnissen und dem erfolgreichen Einsatz bei Kunden wie Amazon
    und Schenker verfügt das Unternehmen über eine globale Präsenz mit
    Niederlassungen in der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den USA und
    Deutschland.

    Globtec plant, die globale Präsenz von ATEZ durch den Ausbau bestehender und die
    Eröffnung neuer Standorte, insbesondere in strategisch wichtigen Märkten, massiv
    zu erweitern. ATEZ wurde mit einem Unternehmenswert von 220 Millionen Euro
    bewertet und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten drei Jahre ein
    überproportionales Wachstum zu erzielen. Das übergeordnete Ziel ist es, in den
    nächsten Jahren einen erfolgreichen Börsengang (IPO) zu realisieren, der die
    Wertsteigerung für die Investoren maximieren soll. "Wir werden diesen Weg nicht
    nur mit einer signifikanten Investition unterstützen, sondern haben auch die
    Möglichkeit geschaffen, dass weitere institutionelle Investoren über eine
    strukturierte Anleihe an der Swiss Exchange (SIX) partizipieren können", sagte
    Karabay.

    Die Technologie von ATEZ ist ein Paradebeispiel für die Investmentphilosophie
    von Globtec. Wir investieren nicht in Hype, sondern in Substanz und
    Skalierbarkeit. Die Kombination von KI-Systemen mit der robusten Infrastruktur
    der Blockchain-Technologie ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu nachhaltiger
    und exponentieller Wertsteigerung. Durch diese Partnerschaft und die
    Bereitstellung der strukturierten Anleihe an der SIX unterstreicht Globtec seine
    Überzeugung, dass ATEZ die Fähigkeit besitzt, nicht nur ein Branchenführer zu
    werden, sondern auch die Anwendung von Technologie in verschiedenen Sektoren zu
    revolutionieren.

    Über Globtec Group und ATEZ Software Technologies

    Die Globtec Investment LLC, gegründet 2005, fokussiert sich nach einer
    strategischen Neuausrichtung auf disruptive Unternehmen in den Bereichen
    funktionale KI und Blockchain. Mit einem erfahrenen Managementteam und einer
    starken europäischen Präsenz, unter anderem in Genf und Budapest, entwickelt
    Globtec maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Besonderheiten des europäischen
    Marktes abgestimmt sind.

    ATEZ Software Technologies ist dabei ein Schlüsselunternehmen, spezialisiert auf
    KI-basierte Software für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, trainiert mit
    35 Jahren realen Logistikdaten und erfolgreich im Einsatz bei Branchenführern
    wie Amazon und Schenker.

    Pressekontakt:

    Herr Kilian Geiss
    mailto:kilian@globtec.net
    Tel: +491514 0526015
    http://www.globtec.net
    http://www.atez.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175592/6114733
    OTS: Atez Software Technologies GmbH




