Beiersdorf setzt auf Anti Aging

Jetzt könnte ein weiterer Blockbuster zum Portfolio dazustoßen. Das KGV beläuft auf rund 20. Das Hauptprodukt Nivea schwächelte zuletzt. Jetzt ruhen die Hoffnungen vor allem auf die Einführung eines Serums mit Anti-Aging-Wirkstoff. Mit solchen Produkten bedienen die Hamburger den aktuellen Trend. Sollte das Mittel tatsächlich am Markt ein Erfolg werden, kann die Aktie wieder in den Wachstumsmodus umschalten.

Von der Einführung des „Nivea Epigenetics Serum“ erwartet Vorstandschef Vincent Warnery Rückenwind. Das Anti-Aging-Produkt soll auch in Nivea-Produkten angeboten werden. Das Produkt gegen Alterserscheinungen soll noch im September angeboten werden und auf diese Weise sich gleich dem Massenmarkt erschließen. Unternehmenslenker Warnery erklärte, daß sich der Nettoumsatz eingeführter Produkte aus der Innnovationspipeline 2025 im Vergleich zum Vorjahr glatt fast verdoppeln werde. Warnery sieht das Nivea-Serum als „bedeutenden Meilenstein in unserer Innovationsstrategie“ und einen Game-Changer im Anti-Aging-Massenmarkt. Ende des Jahres soll es in 30 Ländern verfügbar sein.

Mit der Innovationspipeline werde man das Wachstum in den kommenden Monaten steigern und Marktanteile gewinnen. Die Jahresprognose für das organische Umsatzwachstum im Kernsegment Consumer schraubte Beiersdorf auf 3 bis 4% von zuvor 4 bis 6% zurück. Marketingausgaben werden nicht überproportional gekürzt, um weitere Investitionen in strategische Neueinführungen zu sichern. Für das Segment Tesa bekräftigte Beiersdorf den bisherigen Ausblick eines Umsatzwachstums von 1 bis 3%. Die bereinigte Ebit-Umsatzrendite soll rund 16 nach 16,3% erreichen. Auf dieser Basis erwartet das Unternehmen im Gesamtkonzern eine Umsatzsteigerung von 3% statt 4 bis 6%. Die Ebit-Umsatzrate des Konzerns soll wie angekündigt das Vorjahresniveau von 13,9% leicht übertreffen.