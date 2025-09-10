    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Rüstungs-Aktien

    3033 Aufrufe 3033 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Droneshield: Diese Drohnen-Aktien beherrschen das Schlachtfeld!

    Seit dem Krieg in der Ukraine ist auch eines klar: Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor in der modernen Kriegsführung geworden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen entscheidend im Ukraine-Konflikt, 70% Verluste.
    • Axon Enterprise kooperiert mit Ukraine gegen Drohnen.
    • Drohnenmarkt boomt, 5,5 Mrd. USD Funding 2023.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Rüstungs-Aktien - Nicht Droneshield: Diese Drohnen-Aktien beherrschen das Schlachtfeld!
    Foto: Remko de Waal - ANP

    Rick Smith, CEO von Axon Enterprise reiste im August nach Kiew, um mit Vizeverteidigungsminister Serhii Boiev über Kooperationen mit ukrainischen Herstellern und den Einsatz ihrer Expertise gegen feindliche Drohnen zu sprechen. 

    Axon Enterprise, ehemals Taser International, entwickelt Waffen- und Technologieprodukte für Militär, Strafverfolgungsbehörden und Zivilisten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    212,53€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    243,80€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Auch bei Anlegern stehen Hersteller von Drohnen und verwandten Produkten zunehmend im Fokus.

    Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor im Krieg geworden: Unbemannte Fluggeräte sollen Schätzungen zufolge für rund 70 Prozent der Verluste auf den Schlachtfeldern Russlands und der Ukraine verantwortlich sein.

    Axon Enterprise

    -1,21 %
    +0,89 %
    -10,63 %
    -4,08 %
    +103,67 %
    +486,74 %
    +768,54 %
    +2.978,08 %
    +3.477,80 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU

    Die Drohnenindustrie wächst

    Das Wall Street Journal berichtete Anfang September, dass die Ukraine künstliche Intelligenz einsetzt, um Schwärme von Drohnen zu koordinieren, die gemeinsam russische Stellungen angreifen.

    Militärexperten sehen in dieser sogenannten Schwarmtechnologie die nächste Stufe des Drohnenkriegs, da sie es ermöglicht, Dutzende oder gar Tausende Drohnen gleichzeitig einzusetzen und so die Verteidigungssysteme des Gegners zu überlasten.

    Laut CB Insights erlebt die Branche einen Boom: Das Eigenkapitalfunding für Drohnenentwickler hat in diesem Jahr bereits einen Rekordwert von 5,5 Milliarden US-Dollar erreicht.

    Das US-Marktforschungsunternehmen prognostiziert, dass der Drohnenmarkt von 73,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 163,6 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wachsen wird – angefeuert durch höhere Verteidigungsausgaben, liberalere Regulierungen und KI-Fortschritte.

    Große Player und geopolitische Spannungen

    Zu den etablierten Akteuren im Drohnensektor zählen Northrop Grumman, Boeing und Lockheed Martin, ebenso wie Spezialisten wie Kratos Defense & Security Solutions und AeroVironment.

    Der weltgrößte Drohnenhersteller ist DJI aus China. Doch das Unternehmen steht kurz vor einem Verbot in den USA: Gesetzgeber werfen DJI unter anderem den Einsatz von Zwangsarbeit, unfaire Subventionen und ein erhebliches Cyberrisiko vor, berichtete die New York Times.

    Das US-Verteidigungsministerium treibt den Drohnenboom maßgeblich voran. Das Pentagon verlagert rund 50 Milliarden Dollar aus traditionellen Programmen in neue Prioritäten wie Drohnen und Anti-Drohnen-Systeme.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 661,08$, was einem Rückgang von -10,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungs-Aktien Nicht Droneshield: Diese Drohnen-Aktien beherrschen das Schlachtfeld! Seit dem Krieg in der Ukraine ist auch eines klar: Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor in der modernen Kriegsführung geworden.