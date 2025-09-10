Nicht Droneshield: Diese Drohnen-Aktien beherrschen das Schlachtfeld!

Axon Enterprise , ehemals Taser International, entwickelt Waffen- und Technologieprodukte für Militär, Strafverfolgungsbehörden und Zivilisten.

Rick Smith, CEO von Axon Enterprise reiste im August nach Kiew, um mit Vizeverteidigungsminister Serhii Boiev über Kooperationen mit ukrainischen Herstellern und den Einsatz ihrer Expertise gegen feindliche Drohnen zu sprechen.

Auch bei Anlegern stehen Hersteller von Drohnen und verwandten Produkten zunehmend im Fokus.

Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor im Krieg geworden: Unbemannte Fluggeräte sollen Schätzungen zufolge für rund 70 Prozent der Verluste auf den Schlachtfeldern Russlands und der Ukraine verantwortlich sein.

Die Drohnenindustrie wächst

Das Wall Street Journal berichtete Anfang September, dass die Ukraine künstliche Intelligenz einsetzt, um Schwärme von Drohnen zu koordinieren, die gemeinsam russische Stellungen angreifen.

Militärexperten sehen in dieser sogenannten Schwarmtechnologie die nächste Stufe des Drohnenkriegs, da sie es ermöglicht, Dutzende oder gar Tausende Drohnen gleichzeitig einzusetzen und so die Verteidigungssysteme des Gegners zu überlasten.

Laut CB Insights erlebt die Branche einen Boom: Das Eigenkapitalfunding für Drohnenentwickler hat in diesem Jahr bereits einen Rekordwert von 5,5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Das US-Marktforschungsunternehmen prognostiziert, dass der Drohnenmarkt von 73,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 163,6 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wachsen wird – angefeuert durch höhere Verteidigungsausgaben, liberalere Regulierungen und KI-Fortschritte.

Große Player und geopolitische Spannungen

Zu den etablierten Akteuren im Drohnensektor zählen Northrop Grumman, Boeing und Lockheed Martin, ebenso wie Spezialisten wie Kratos Defense & Security Solutions und AeroVironment.

Der weltgrößte Drohnenhersteller ist DJI aus China. Doch das Unternehmen steht kurz vor einem Verbot in den USA: Gesetzgeber werfen DJI unter anderem den Einsatz von Zwangsarbeit, unfaire Subventionen und ein erhebliches Cyberrisiko vor, berichtete die New York Times.

Das US-Verteidigungsministerium treibt den Drohnenboom maßgeblich voran. Das Pentagon verlagert rund 50 Milliarden Dollar aus traditionellen Programmen in neue Prioritäten wie Drohnen und Anti-Drohnen-Systeme.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

