BYD-Konkurrent plant Aktienemission: Analysten sehen Chancen trotz Verwässerung!

Den beteiligten Banken will NIO zudem eine 30-tägige Option einräumen, weitere rund 27,3 Millionen ADS zu erwerben. Diese Zuteilung wäre ausschließlich in Form von ADS möglich.

Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat den Start einer großen Kapitalmaßnahme bekanntgegeben. Das Unternehmen plant, bis zu 181,8 Millionen neue Stammaktien der Klasse A auszugeben. Diese Emission soll sowohl über American Depositary Shares (ADS), die jeweils eine Stammaktie repräsentieren, als auch über den direkten Verkauf von Aktien erfolgen. Die genaue Aufteilung zwischen beiden Varianten richtet sich nach der Nachfrage der Investoren.

Zweck der Kapitalaufnahme

Die Erlöse aus der Platzierung sollen nach Angaben von NIO in die Entwicklung zentraler Technologien für intelligente Elektrofahrzeuge fließen. Geplant sind Investitionen in künftige Fahrzeugplattformen und Modelle aller Marken, in den Ausbau der Batterie- und Ladeinfrastruktur sowie in die Stärkung der Bilanz. Auch allgemeine Unternehmenszwecke stehen auf der Agenda.

Für die Abwicklung der Transaktion treten Morgan Stanley Asia Limited, UBS Securities LLC, die UBS AG Hongkong und die Deutsche Bank AG Hongkong als Konsortialführer auf. Die neuen Aktien und ADS werden über ein Shelf-Registration-Statement auf Form F-3 angeboten, das bereits seit dem 21. Mai 2024 bei der US-Börsenaufsicht SEC wirksam ist. Ein vorläufiger Verkaufsprospekt wurde dort ebenfalls eingereicht.

Keine Garantie für Abschluss

Das Unternehmen betonte, dass die Mitteilung noch kein konkretes Verkaufsangebot darstellt. Ob die Transaktion in vollem Umfang abgeschlossen wird, bleibt offen.

NIO wurde im November 2014 gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Premium-Elektrofahrzeugen. Unter der Marke NIO bietet das Unternehmen High-End-Modelle an, über ONVO Familienfahrzeuge und mit FIREFLY kleine Premium-Stadtautos. Das Leitmotiv "Blue Sky Coming" steht nach Unternehmensangaben für die Vision einer nachhaltigen Zukunft.

Analysten sehen Chancen trotz Verwässerung

Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die Ausgabe neuer Aktien die bestehenden Anteile deutlich verwässern wird. Zugleich stärke NIO damit aber seine finanzielle Basis. Ein Analyst kommentierte: "Diese Kapitalbeschaffung dürfte NIO einen längeren Spielraum verschaffen, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne zu verfolgen und gleichzeitig den hart umkämpften EV-Markt zu überstehen."

Mit der Konzentration auf die Wechseltechnologie verfolge NIO eine andere Strategie als die meisten Wettbewerber, die ausschließlich auf Ladesäulen setzen. Der schnelle Batterietausch könne sich, wenn großflächig ausgebaut, zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil entwickeln.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion