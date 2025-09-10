    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    Streaming-Markt in Deutschland wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Streaming- und Pay-TV-Markt in Deutschland wächst.
    • Umsätze stiegen 2022 um 6% auf 5,5 Mrd. Euro.
    • Wettbewerb durch Big-Tech bleibt große Herausforderung.
    Streaming-Markt in Deutschland wächst
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste und Pay-TV-Sender in Deutschland wächst. Nach Angaben des Verbands Privater Medien (Vaunet) legten die Umsätze im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Für 2025 rechnet der Verband, der die privaten Rundfunkanbieter vertritt, mit einem weiteren Plus auf 5,8 Milliarden Euro.

    Die Zahl der Bezahl-Abos bei Streaming-Plattformen liegt demnach inzwischen bei 22,1 Millionen. Im laufenden Jahr könnte sie auf 23,2 Millionen steigen, so die Prognose.

    Trotz der positiven Marktentwicklung sieht Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg Schwierigkeiten im Wettbewerb. "Der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech-Plattformen" bleibe eine der größten Herausforderungen im Markt, sagte er. Weitere regulatorische Belastungen wären in dieser Marktsituation "ein völlig falsches Signal"./svv/DP/men

     

