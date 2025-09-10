Streaming-Markt in Deutschland wächst

Trotz der positiven Marktentwicklung sieht Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg Schwierigkeiten im Wettbewerb. "Der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech-Plattformen" bleibe eine der größten Herausforderungen im Markt, sagte er. Weitere regulatorische Belastungen wären in dieser Marktsituation "ein völlig falsches Signal"./svv/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 202,4 auf Tradegate (10. September 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +18,28 %/+33,56 % bedeutet.