Streaming-Markt in Deutschland wächst
- Streaming- und Pay-TV-Markt in Deutschland wächst.
- Umsätze stiegen 2022 um 6% auf 5,5 Mrd. Euro.
- Wettbewerb durch Big-Tech bleibt große Herausforderung.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste und Pay-TV-Sender in Deutschland wächst. Nach Angaben des Verbands Privater Medien (Vaunet) legten die Umsätze im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Für 2025 rechnet der Verband, der die privaten Rundfunkanbieter vertritt, mit einem weiteren Plus auf 5,8 Milliarden Euro.
Die Zahl der Bezahl-Abos bei Streaming-Plattformen liegt demnach inzwischen bei 22,1 Millionen. Im laufenden Jahr könnte sie auf 23,2 Millionen steigen, so die Prognose.
Trotz der positiven Marktentwicklung sieht Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg Schwierigkeiten im Wettbewerb. "Der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech-Plattformen" bleibe eine der größten Herausforderungen im Markt, sagte er. Weitere regulatorische Belastungen wären in dieser Marktsituation "ein völlig falsches Signal"./svv/DP/men
