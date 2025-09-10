    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Siemens Healthineers steigen wegen Diagnostik-Fantasie

    • Aktien von Siemens Healthineers steigen um 3,6%.
    • Gespräche über Verkauf des Diagnostik-Geschäfts.
    • Interessenten: CVC, KKR und Blackstone im Spiel.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwochmittag kräftig angesprungen. Die Papiere kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie.

    Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.

    Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium./ag/jha/

    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 48,38 auf Tradegate (10. September 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,05 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+29,38 % bedeutet.




