AKTIE IM FOKUS
Siemens Healthineers steigen wegen Diagnostik-Fantasie
- Aktien von Siemens Healthineers steigen um 3,6%.
- Gespräche über Verkauf des Diagnostik-Geschäfts.
- Interessenten: CVC, KKR und Blackstone im Spiel.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens Healthineers sind am Mittwochmittag kräftig angesprungen. Die Papiere kletterten um bis zu 3,6 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie.
Für Fantasie sorgt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Konzern offenbar erste Gespräche über einen Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt.
Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 48,38 auf Tradegate (10. September 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,05 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+29,38 % bedeutet.
Ich fragte mich, ob nicht eher die Gender-Gegner Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft sind.
Aber gut, lassen wir das, ist hier nicht weiter von Belang.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.
