Siemens Healthineers steigen wegen Diagnostik-Fantasie

Zu den Interessenten zählten die Finanzinvestoren CVC, KKR und Blackstone, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Verhandlungen seien im Anfangsstadium./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 48,38 auf Tradegate (10. September 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,05 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+29,38 % bedeutet.