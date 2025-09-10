Versicherungs.Dialog 2025
Wenn Versicherungen Zukunft schreiben (FOTO)
Köln (ots) - Ein Branchentreffen, bei dem Transformation auf Tatkraft trifft -
und aus Veränderungsdruck Gestaltungswille wird.
Der Versicherungs.Dialog 2025, zu dem die Management- und Technologieberatung
BearingPoint in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal eingeladen hatte, fand
erneut großen Zuspruch. Er hat sich als wertvoller Impulsgeber für eine Branche
etabliert, die sich neu ausrichtet.
Unter dem Motto "Versicherung neu gedacht?! Ambition vs. Realität" wurde
deutlich: Die Versicherungswirtschaft ist bereit, alte Denkmuster zu verlassen
und neue Wege zu gehen - technologisch, kulturell und strategisch. Über 350
Teilnehmende von führenden Versicherungsunternehmen, Technologieanbietern und
Finanzdienstleistern zeigten, wie ernsthaft und praxisnah dieser Wandel bereits
angegangen wird.
Ein Tag voller Perspektiven und Praxisnähe
Nach der Eröffnung durch Giovanni Zucchelli, Globaler Leiter Insurance bei
BearingPoint, setzte die Keynote von Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der
BarmeniaGothaer Gruppe, den Ton: "Building an Outstanding Company" - ein Appell
an die Branche, mutig zu gestalten, statt zu verwalten. Dabei betonte Schoeller
die besondere Verantwortung der Versicherungswirtschaft in Zeiten tiefgreifender
Veränderungen: "Es ist ein Privileg, in dieser Zeit der Disruption zu leben und
gleichzeitig eine Verpflichtung, diese aktiv zu gestalten." Mit dieser Haltung
unterstrich er die Notwendigkeit, Innovationen nicht nur zuzulassen, sondern sie
aktiv voranzutreiben. Die anschließenden Breakout-Sessions zeigten, wie konkrete
Transformationsprojekte bereits heute die Zukunft formen.
Technologie als Taktgeber - aber nicht Selbstzweck
Ob Plattformstrategien, KI-gestützte Prozesse oder moderne IT-Architekturen: Die
Sessions rund um digitale Infrastruktur und technologische Innovationen
verdeutlichten eindrucksvoll, wie Technologie als Enabler für Skalierbarkeit und
Zukunftssicherheit wirkt - ohne dabei zum Selbstzweck zu werden. Besonders
hervorzuheben:
- Die Branche befindet sich mitten in einer tiefgreifenden IT-Transformation.
Neue Kernsysteme sowie der Einsatz von AI/GenAI sind zwei zentrale Treiber
dieses Wandels.
- Eine erfolgreiche Transformation setzt organisatorische Vorbereitung und die
Verfügbarkeit der richtigen Kompetenzen und Ressourcen voraus.
Vertrieb im Wandel - zwischen Daten, Dialog und Nähe
Die Diskussionen machten deutlich: Der Kunde steht im Zentrum, doch die Wege
dorthin verändern sich. KI-gestützte Outbound-Telefonie, hybride
Vertriebsmodelle und datenbasierte Steuerung sind längst gelebte Realität.
