Wenn Versicherungen Zukunft schreiben (FOTO)

Köln (ots) - Ein Branchentreffen, bei dem Transformation auf Tatkraft trifft -

und aus Veränderungsdruck Gestaltungswille wird.



Der Versicherungs.Dialog 2025, zu dem die Management- und Technologieberatung

BearingPoint in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal eingeladen hatte, fand

erneut großen Zuspruch. Er hat sich als wertvoller Impulsgeber für eine Branche

etabliert, die sich neu ausrichtet.



Unter dem Motto "Versicherung neu gedacht?! Ambition vs. Realität" wurde

deutlich: Die Versicherungswirtschaft ist bereit, alte Denkmuster zu verlassen

und neue Wege zu gehen - technologisch, kulturell und strategisch. Über 350

Teilnehmende von führenden Versicherungsunternehmen, Technologieanbietern und

Finanzdienstleistern zeigten, wie ernsthaft und praxisnah dieser Wandel bereits

angegangen wird.









Nach der Eröffnung durch Giovanni Zucchelli, Globaler Leiter Insurance bei

BearingPoint, setzte die Keynote von Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der

BarmeniaGothaer Gruppe, den Ton: "Building an Outstanding Company" - ein Appell

an die Branche, mutig zu gestalten, statt zu verwalten. Dabei betonte Schoeller

die besondere Verantwortung der Versicherungswirtschaft in Zeiten tiefgreifender

Veränderungen: "Es ist ein Privileg, in dieser Zeit der Disruption zu leben und

gleichzeitig eine Verpflichtung, diese aktiv zu gestalten." Mit dieser Haltung

unterstrich er die Notwendigkeit, Innovationen nicht nur zuzulassen, sondern sie

aktiv voranzutreiben. Die anschließenden Breakout-Sessions zeigten, wie konkrete

Transformationsprojekte bereits heute die Zukunft formen.



Technologie als Taktgeber - aber nicht Selbstzweck



Ob Plattformstrategien, KI-gestützte Prozesse oder moderne IT-Architekturen: Die

Sessions rund um digitale Infrastruktur und technologische Innovationen

verdeutlichten eindrucksvoll, wie Technologie als Enabler für Skalierbarkeit und

Zukunftssicherheit wirkt - ohne dabei zum Selbstzweck zu werden. Besonders

hervorzuheben:



- Die Branche befindet sich mitten in einer tiefgreifenden IT-Transformation.

Neue Kernsysteme sowie der Einsatz von AI/GenAI sind zwei zentrale Treiber

dieses Wandels.

- Eine erfolgreiche Transformation setzt organisatorische Vorbereitung und die

Verfügbarkeit der richtigen Kompetenzen und Ressourcen voraus.



Vertrieb im Wandel - zwischen Daten, Dialog und Nähe



Die Diskussionen machten deutlich: Der Kunde steht im Zentrum, doch die Wege

dorthin verändern sich. KI-gestützte Outbound-Telefonie, hybride

Vertriebsmodelle und datenbasierte Steuerung sind längst gelebte Realität. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





