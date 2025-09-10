    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Versicherungs.Dialog 2025

    Wenn Versicherungen Zukunft schreiben (FOTO)

    Köln (ots) - Ein Branchentreffen, bei dem Transformation auf Tatkraft trifft -
    und aus Veränderungsdruck Gestaltungswille wird.

    Der Versicherungs.Dialog 2025, zu dem die Management- und Technologieberatung
    BearingPoint in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal eingeladen hatte, fand
    erneut großen Zuspruch. Er hat sich als wertvoller Impulsgeber für eine Branche
    etabliert, die sich neu ausrichtet.

    Unter dem Motto "Versicherung neu gedacht?! Ambition vs. Realität" wurde
    deutlich: Die Versicherungswirtschaft ist bereit, alte Denkmuster zu verlassen
    und neue Wege zu gehen - technologisch, kulturell und strategisch. Über 350
    Teilnehmende von führenden Versicherungsunternehmen, Technologieanbietern und
    Finanzdienstleistern zeigten, wie ernsthaft und praxisnah dieser Wandel bereits
    angegangen wird.

    Ein Tag voller Perspektiven und Praxisnähe

    Nach der Eröffnung durch Giovanni Zucchelli, Globaler Leiter Insurance bei
    BearingPoint, setzte die Keynote von Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der
    BarmeniaGothaer Gruppe, den Ton: "Building an Outstanding Company" - ein Appell
    an die Branche, mutig zu gestalten, statt zu verwalten. Dabei betonte Schoeller
    die besondere Verantwortung der Versicherungswirtschaft in Zeiten tiefgreifender
    Veränderungen: "Es ist ein Privileg, in dieser Zeit der Disruption zu leben und
    gleichzeitig eine Verpflichtung, diese aktiv zu gestalten." Mit dieser Haltung
    unterstrich er die Notwendigkeit, Innovationen nicht nur zuzulassen, sondern sie
    aktiv voranzutreiben. Die anschließenden Breakout-Sessions zeigten, wie konkrete
    Transformationsprojekte bereits heute die Zukunft formen.

    Technologie als Taktgeber - aber nicht Selbstzweck

    Ob Plattformstrategien, KI-gestützte Prozesse oder moderne IT-Architekturen: Die
    Sessions rund um digitale Infrastruktur und technologische Innovationen
    verdeutlichten eindrucksvoll, wie Technologie als Enabler für Skalierbarkeit und
    Zukunftssicherheit wirkt - ohne dabei zum Selbstzweck zu werden. Besonders
    hervorzuheben:

    - Die Branche befindet sich mitten in einer tiefgreifenden IT-Transformation.
    Neue Kernsysteme sowie der Einsatz von AI/GenAI sind zwei zentrale Treiber
    dieses Wandels.
    - Eine erfolgreiche Transformation setzt organisatorische Vorbereitung und die
    Verfügbarkeit der richtigen Kompetenzen und Ressourcen voraus.

    Vertrieb im Wandel - zwischen Daten, Dialog und Nähe

    Die Diskussionen machten deutlich: Der Kunde steht im Zentrum, doch die Wege
    dorthin verändern sich. KI-gestützte Outbound-Telefonie, hybride
    Vertriebsmodelle und datenbasierte Steuerung sind längst gelebte Realität.
