    Novo Nordisk Aktie legt zu - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +2,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von +2,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Novo Nordisk Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,41 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -10,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -48,80 % verloren.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,97 %
    1 Monat -4,39 %
    3 Monate -35,41 %
    1 Jahr -63,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Novo Nordisk Aktie, die -65% vom Allzeithoch verloren hat. Einige Anleger sehen die aktuelle Bewertung als attraktiv mit einem prognostizierten KGV von 10-12 und einer Dividendenrendite über 3%. Die angekündigten Einsparungen könnten den Gewinn um 18% steigern, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in den USA und möglicher Gewinnwarnungen. Die Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung sind gemischt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,20 Mrd. wert.

    Leichte Zuversicht vor US-Preisdaten


    Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung zur Eindämmung des Beschäftigungsrückgangs in den Vereinigten Staaten stützten die Börsen, hieß es. Weitere Aufschlüsse darüber könnte die …

    Novo Nordisk streicht tausende Stellen - Ausblick erneut angepasst


    Die zunehmenden Probleme beim Pharmakonzern Novo Nordisk haben nun auch ernste Konsequenzen für die Belegschaft. Die Dänen kündigten am Mittwoch den Wegfall von 9.000 Jobs weltweit an, mehr als die Hälfte davon im Heimatland Dänemark. 11,5 Prozent …

    Novo Nordisk schütteln Prognosesenkung schnell ab - Nun erholt


    Aktien von Novo Nordisk haben am Mittwochmorgen nur vorbörslich und im frühen Handel unter der Senkung ihrer Jahresziele gelitten. Nach schwachem Start drehten die zuletzt bereits gebeutelten Papiere des dänischen Pharmakonzerns schnell ins Plus …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +1,79 %
    -10,97 %
    -4,39 %
    -35,41 %
    -63,80 %
    -20,93 %
    +51,64 %
    +70,56 %
    +2.704,18 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
