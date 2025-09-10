Hier muss sie rüber…

Kurzfristig steckt die Aktie von Datadog auf zwei verschiedenen Ebenen in kurzfristigen Abwärtstrends fest. Die relative Kursstärke der letzten Tage unterstreicht einen möglichen Ausbruchsversuch zur Oberseite, der bereits in den nächsten Tagen stattfinden könnte und dadurch gute Investmentchancen bietet. In solchen Fällen kommt es häufig zu hochdynamischen Preissteigerungen.

Im zweiten Quartal hat Datadog mit einem Umsatz von 826,8 Mio. US-Dollar (Schätzung: 790,9 Mio.) und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,46 US-Dollar (Schätzung: 0,41) die Analystenschätzungen klar übertroffen. Zeitgleich hob das Unternehmen seine Jahresprognose auf 3,31 bis 3,32 Mrd. US-Dollar beim Gesamtumsatz an und erwartet jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,80 bis 1,83 US-Dollar.

Ein erstes kleineres Investment bei der Datadog-Aktie kann oberhalb eines Preisniveaus von 142,50 US-Dollar erfolgen und würde in der Folge Kurspotenzial auf 151,32 US-Dollar ermöglichen und damit direkt in den Bereich des etwas größeren Abwärtstrends, bestehend seit Dezember letzten Jahres. Ein Sprung über das diesjährige Hoch bei 157,38 US-Dollar würde schließlich einen größeren Ausbruch erwarten lassen, dann an die Hochs aus 2024 bei 170,08 US-Dollar und im Anschluss an die Verlaufshochs aus November 2021 bei 199,68 US-Dollar.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kurzfristig orientierte Investoren könnten oberhalb eines Preisniveaus von 142,50 US-Dollar erste Long-Positionen mit einem vorläufigen Ziel bei 151,32 US-Dollar aufbauen. Längerfristige Anleger warten dagegen erst den Sprung über das diesjährige Hoch ab, wodurch insgesamt Anstiegschancen auf 170,08 US-Dollar entstehen würden. Als Zugvehikel könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 5,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK8DJ7 zum Einsatz kommen und würde im ersten Schritt eine Renditechance von 40 Prozent bieten. Das kurzfristige Kursziel im Schein wurde bei 2,92 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht zu nah angesetzt werden, zur Orientierung könnte ein Niveau um 134,70 US-Dollar gemessen am Basiswert gewählt werden. Im Schein würde dies einen Stopp-Kurs von 1,50 Euroerfordern.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8DJ7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,99 - 2,10 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 117,5987 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 117,5987 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,92 Euro Hebel: 5,7 Kurschance: + 40 Prozent Börse Frankfurt

