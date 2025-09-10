FAIRFAMILY
Vom Frust zur Verantwortung - wie Führung mit System wieder Vertrauen schafft (FOTO)
Hamburg (ots) - Unklare Zuständigkeiten, hohe Fluktuation und wachsender Frust -
viele mittelständische Unternehmen stehen vor einer Führungsherausforderung, die
den Unternehmenserfolg massiv gefährdet. Wo der Arbeitsalltag von
Missverständnissen und mangelnder Disziplin geprägt ist, fühlen sich
Mitarbeitende und Führungskräfte zunehmend orientierungslos. Wie gelingt es
dennoch, eine starke Führungskultur systematisch aufzubauen?
Der Aufstieg fachlich versierter Mitarbeitender in Führungspositionen ist in
Deutschlands Mittelstand seit Jahrzehnten gängige Praxis. Das nötige Rüstzeug
für die Leitung von Teams bleibt dabei jedoch oft auf der Strecke: Klare
Vorgaben fehlen, Rollen sind diffus, und selbst die besten Fachkräfte stoßen als
Führungskräfte immer wieder an Grenzen. Ergebnis ist eine Atmosphäre, in der
Verantwortung hin- und hergeschoben wird, Konflikte schwelen und selbst
erfahrene Teams schwer zusammenfinden. Zu allem Überfluss versinken nicht wenige
Geschäftsführer derart im Tagesgeschäft, dass für strategische Personal- und
Führungsthemen kaum Zeit bleibt - mit fatalen Folgen für die Motivation und
Loyalität der Mitarbeitenden. "Es handelt sich meist um einen ganzen
Ursachenkomplex aus schlechter Kommunikation und mangelnder Transparenz", verrät
Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH. "Den Mitarbeitern
ist dann nicht klar, wofür das Unternehmen steht, auf welche Ziele es
hinarbeitet und welche Werte es vertritt. Selbst simple Zuständigkeiten bleiben
häufig unklar. Zurückzuführen ist das alles auf einen einzigen wunden Punkt:
fehlende Führungskultur."
"Die gute Nachricht ist, dass Führungsfähigkeit nicht angeboren ist. Vielmehr
ist sie gewissermaßen ein Handwerk - und als solches lässt es sich auch
erlernen", betont Felix Anrich, Geschäftsführer und Co-Founder von FAIRFAMILY.
"Der effektivste Weg, um die Führungskultur nachhaltig zu stärken, beginnt bei
der Geschäftsführung selbst: Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen,
Strukturen zu schaffen und sich kontinuierlich weiterzubilden, legt den
Grundstein für ein gesundes, stabiles Unternehmen." FAIRFAMILY begleitet
mittelständische Unternehmen genau auf diesem Weg - mit maßgeschneiderten
Systemen, praxisnahen Trainings und dem Fokus auf echte Veränderung.
Führung im Mittelstand: Zwischen Orientierungslosigkeit und Verantwortungswandel
Viele mittelständische Unternehmen stecken heute in einer ernstzunehmenden
Führungskrise - ausgelöst durch steigende Ansprüche der Mitarbeitenden bei
gleichzeitig fehlenden strukturellen Antworten. Besonders problematisch wird das
dort, wo Fluktuation, Konflikte oder fehlende Disziplin den Alltag bestimmen.
