Vom Frust zur Verantwortung - wie Führung mit System wieder Vertrauen schafft (FOTO)

Hamburg (ots) - Unklare Zuständigkeiten, hohe Fluktuation und wachsender Frust -viele mittelständische Unternehmen stehen vor einer Führungsherausforderung, dieden Unternehmenserfolg massiv gefährdet. Wo der Arbeitsalltag vonMissverständnissen und mangelnder Disziplin geprägt ist, fühlen sichMitarbeitende und Führungskräfte zunehmend orientierungslos. Wie gelingt esdennoch, eine starke Führungskultur systematisch aufzubauen?Der Aufstieg fachlich versierter Mitarbeitender in Führungspositionen ist inDeutschlands Mittelstand seit Jahrzehnten gängige Praxis. Das nötige Rüstzeugfür die Leitung von Teams bleibt dabei jedoch oft auf der Strecke: KlareVorgaben fehlen, Rollen sind diffus, und selbst die besten Fachkräfte stoßen alsFührungskräfte immer wieder an Grenzen. Ergebnis ist eine Atmosphäre, in derVerantwortung hin- und hergeschoben wird, Konflikte schwelen und selbsterfahrene Teams schwer zusammenfinden. Zu allem Überfluss versinken nicht wenigeGeschäftsführer derart im Tagesgeschäft, dass für strategische Personal- undFührungsthemen kaum Zeit bleibt - mit fatalen Folgen für die Motivation undLoyalität der Mitarbeitenden. "Es handelt sich meist um einen ganzenUrsachenkomplex aus schlechter Kommunikation und mangelnder Transparenz", verrätRandolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH. "Den Mitarbeiternist dann nicht klar, wofür das Unternehmen steht, auf welche Ziele eshinarbeitet und welche Werte es vertritt. Selbst simple Zuständigkeiten bleibenhäufig unklar. Zurückzuführen ist das alles auf einen einzigen wunden Punkt:fehlende Führungskultur.""Die gute Nachricht ist, dass Führungsfähigkeit nicht angeboren ist. Vielmehrist sie gewissermaßen ein Handwerk - und als solches lässt es sich aucherlernen", betont Felix Anrich, Geschäftsführer und Co-Founder von FAIRFAMILY."Der effektivste Weg, um die Führungskultur nachhaltig zu stärken, beginnt beider Geschäftsführung selbst: Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen,Strukturen zu schaffen und sich kontinuierlich weiterzubilden, legt denGrundstein für ein gesundes, stabiles Unternehmen." FAIRFAMILY begleitetmittelständische Unternehmen genau auf diesem Weg - mit maßgeschneidertenSystemen, praxisnahen Trainings und dem Fokus auf echte Veränderung.Führung im Mittelstand: Zwischen Orientierungslosigkeit und VerantwortungswandelViele mittelständische Unternehmen stecken heute in einer ernstzunehmendenFührungskrise - ausgelöst durch steigende Ansprüche der Mitarbeitenden beigleichzeitig fehlenden strukturellen Antworten. Besonders problematisch wird dasdort, wo Fluktuation, Konflikte oder fehlende Disziplin den Alltag bestimmen.