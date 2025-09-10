    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Frust zur Verantwortung - wie Führung mit System wieder Vertrauen schafft (FOTO)

    Hamburg (ots) - Unklare Zuständigkeiten, hohe Fluktuation und wachsender Frust -
    viele mittelständische Unternehmen stehen vor einer Führungsherausforderung, die
    den Unternehmenserfolg massiv gefährdet. Wo der Arbeitsalltag von
    Missverständnissen und mangelnder Disziplin geprägt ist, fühlen sich
    Mitarbeitende und Führungskräfte zunehmend orientierungslos. Wie gelingt es
    dennoch, eine starke Führungskultur systematisch aufzubauen?

    Der Aufstieg fachlich versierter Mitarbeitender in Führungspositionen ist in
    Deutschlands Mittelstand seit Jahrzehnten gängige Praxis. Das nötige Rüstzeug
    für die Leitung von Teams bleibt dabei jedoch oft auf der Strecke: Klare
    Vorgaben fehlen, Rollen sind diffus, und selbst die besten Fachkräfte stoßen als
    Führungskräfte immer wieder an Grenzen. Ergebnis ist eine Atmosphäre, in der
    Verantwortung hin- und hergeschoben wird, Konflikte schwelen und selbst
    erfahrene Teams schwer zusammenfinden. Zu allem Überfluss versinken nicht wenige
    Geschäftsführer derart im Tagesgeschäft, dass für strategische Personal- und
    Führungsthemen kaum Zeit bleibt - mit fatalen Folgen für die Motivation und
    Loyalität der Mitarbeitenden. "Es handelt sich meist um einen ganzen
    Ursachenkomplex aus schlechter Kommunikation und mangelnder Transparenz", verrät
    Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH. "Den Mitarbeitern
    ist dann nicht klar, wofür das Unternehmen steht, auf welche Ziele es
    hinarbeitet und welche Werte es vertritt. Selbst simple Zuständigkeiten bleiben
    häufig unklar. Zurückzuführen ist das alles auf einen einzigen wunden Punkt:
    fehlende Führungskultur."

    "Die gute Nachricht ist, dass Führungsfähigkeit nicht angeboren ist. Vielmehr
    ist sie gewissermaßen ein Handwerk - und als solches lässt es sich auch
    erlernen", betont Felix Anrich, Geschäftsführer und Co-Founder von FAIRFAMILY.
    "Der effektivste Weg, um die Führungskultur nachhaltig zu stärken, beginnt bei
    der Geschäftsführung selbst: Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen,
    Strukturen zu schaffen und sich kontinuierlich weiterzubilden, legt den
    Grundstein für ein gesundes, stabiles Unternehmen." FAIRFAMILY begleitet
    mittelständische Unternehmen genau auf diesem Weg - mit maßgeschneiderten
    Systemen, praxisnahen Trainings und dem Fokus auf echte Veränderung.

    Führung im Mittelstand: Zwischen Orientierungslosigkeit und Verantwortungswandel

    Viele mittelständische Unternehmen stecken heute in einer ernstzunehmenden
    Führungskrise - ausgelöst durch steigende Ansprüche der Mitarbeitenden bei
    gleichzeitig fehlenden strukturellen Antworten. Besonders problematisch wird das
    dort, wo Fluktuation, Konflikte oder fehlende Disziplin den Alltag bestimmen.
