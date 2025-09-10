Diese von Anlegern vergessene Wasserstoffaktie hat gestern +22,7 Prozent gemacht

In den vergangenen Monaten waren Wasserstoff-Aktien nach einer jahrelangen Talfahrt wieder gefragt. Inzwischen gelten Brennstoffzellen als wichtige Brückentechnologie zum Betrieb von KI-Datenzentren, während wasserstoffbasierte Kühllösungen als besonders effizient gelten. Mit einer spannenden Nische und starken Auftragseingängen erfreute vor allem Bloom Energy seine Investoren.

FuelCell wer? Die zuletzt vergessene Wasserstoff-Aktie meldet sich zurück!

Doch auch für Werte wie Plug Power und ITM Power ging es zwischenzeitlich stark bergauf. Von Profitabilität sind die Unternehmen zwar noch weit entfernt, aber der Cashburn verlangsamt sich, während die Auftragslage stetig besser wird. Völlig in Vergessenheit geraten schienen jedoch die Anteile von FuelCell Energy, das an der branchenweiten Rallye kaum partizipierte.

Zahlen besser als befürchtet, Aktie geht durch die Decke

Am Dienstag meldete sich die Aktie mit einem Kursanstieg um 22,7 Prozent umso eindrucksvoller zurück. Grund hierfür waren Zahlen und ein Ausblick über den Erwartungen des Marktes.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um beeindruckende 97,0 Prozent auf 46,74 Millionen US-Dollar. Allerdings lagen die Erwartungen noch höher, sodass diese von FuelCell Energy um 1,6 Millionen US-Dollar verpasst wurden.

Diese Verfehlung blieb aber folgenlos, da der Konzern einen deutlich geringeren Fehlbetrag präsentierte als befürchtet. Anstatt eines Verlustes in Höhe von -1,63 US-Dollar je Aktie, erwirtschaftete FuelCell Energy "nur" ein Minus von 0,95 US-Dollar pro Anteilsschein.

Hohe Abschreibungen belasten Nettoergebnis

Insgesamt beliefen sich die auf die Anteilseigner entfallenden Verluste auf rund 92,5 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert von -33,5 Millionen US-Dollar einen Anstieg von 176 Prozent bedeutete. Eine Steigerung gelang dafür beim bereinigten operativen Gewinn, der sich um 19 Prozent auf -16,4 Millionen US-Dollar verbesserte.

Für den hohen Verlust waren vor allem Abschreibungen im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar verantwortlich. Ohne diese hätte der Nettoverlust bei 27,4 Millionen US-Dollar gelegen – eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, in dem zu es keinen Sondereffekten gekommen war.

Ausreichende Finanzreserven, hohe Aktivität in Südkorea

Trotz des erneuten Verlustes ist das finanzielle Überleben des Unternehmens vorerst gesichert. Seine aktuellen Reserven hat das Unternehmen mit 326 Millionen US-Dollar angegeben. Das sollte FuelCell genügen Zeit verschaffen, vom auf einem Auftragswert von 1,24 Milliarden US-Dollar gestiegenen Orderbuch zu profitieren.

In seiner Bilanzpressekonferenz hob das Unternehmen insbesondere seine Aktivitäten in Südkorea hervor, wo eine Anlage mit einer Leistung von bis zu 100 Megawatt zum Betrieb eines KI-Datenzentrums in Daegu entstehen könnte. Gleichzeitig versprach Konzernchef Jason Few am Einsparungskurs festhalten und die operativen Kosten um 30 Prozent reduzieren zu wollen.

Aktie steigt stark und setzt Leerverkäufer unter Druck

Bei Anlegerinnen und Anlegern stieß der Quartalsbericht auf viel Gegenliebe. Kaum verändert in den Handel gestartet, steigerte sich die Aktie am Dienstag kontinuierlich und beendete den Handelstag schließlich mit einem Plus von 22,75 Prozent. Damit verzeichnete das Papier seinen besten Handelstag seit Anfang Juni, als es für FuelCell Energy sogar um 24,4 Prozent nach oben ging.

Zum starken Kursanstieg dürfte beigetragen habe, dass die Leerverkaufsquote der Aktie bei 14,3 Prozent liegt und damit einige Shortseller ihre Positionen nach den Zahlen besser als befürchtet geschlossen haben. Nichtsdestotrotz betragen die Kursverluste seit dem Jahreswechsel 42,7 Prozent.

Fazit: Die Aktie bietet unverändert keinen Investment-Case

Wenngleich der Short-Squeeze noch einige Tage anhalten und für weitere Kursgewinne sorgen könnte, deutet derzeit nur wenig auf eine nachhaltige Trendwende hin. Zwar sind FuelCell Energy finanzielle und operative Verbesserungen gelungen, aber der Weg zur Profitabilität bleibt weit – weiter als es die aktuellen Finanzreserven hergeben dürften, weswegen hier auch in Zukunft mit Kapitalmaßnahmen und einer Verwässerung der Aktionärsstruktur zu rechnen ist.

In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Anzahl der ausstehenden Anteile mehr als verzehnfacht. Damit übertrifft FuelCell Energy sogar den Verwässerungskönig Plug Power.

Sich als Anlegerin, als Anleger zu gedulden, bis das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt und pro Aktie einen Gewinn abwirft, dürfte sich kaum lohnen – allein schon aufgrund der Opportunitätskosten nicht, die durch hier gebundenes Kapital entstehen, während überall am Markt aussichtsreichere Chancen warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die FuelCell Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 4,472EUR auf Tradegate (10. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.

